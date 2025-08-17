En la madrugada de este domingo, a las 01:19 horas, personal de la Policía Vial realizó un control vehicular en Acceso Este, frente al Predio de la Virgen, en el departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza.

Durante el procedimiento, se detuvo la marcha de una camioneta RAM 1500, conducida por V. J., un hombre de 35 años, a quien se le practicó un test de alcoholemia que arrojó 1,44 gramos de alcohol en sangre por litro.

Ante el resultado positivo, el conductor fue aprehendido y puesto a disposición del Juzgado Contravencional competente, quedando el vehículo retenido.

El hecho se enmarca en los controles viales que la Policía de Mendoza viene realizando para reforzar la seguridad en rutas y prevenir siniestros asociados al consumo de alcohol.

Según los datos oficiales disponibles de la Policía Vial y el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza para el año 2025, hasta mediados de mayo se registraron más de 1.000 conductores alcoholizados detectados.



Estadísticas oficiales 2025 (hasta mediado de mayo). Entre el 1 de enero y el 13 de mayo:

Se realizaron alrededor de 32.124 controles de alcoholemia, de los cuales 1.003 resultaron positivos, lo que equivale aproximadamente al 3,12 % de positividad.

De estos:

504 casos presentaron niveles entre 0,5 y 0,99 g/l de alcohol en sangre.

499 casos superaron el 1 g/l, lo que implicó apertura de procesos contravencionales.



Promedio diario

Esos 1.003 positivos en 133 días equivalen a un promedio de aproximadamente 7,5 conductores alcoholizados detectados por día.