Avanzan viviendas en San Luis y ya entran en etapa final

Tenemos Futuro en ciudad de San Luis

Las viviendas que construye el Gobierno de San Luis en la zona Sur de la Capital avanzan hacia su etapa final. Parte de las 314 unidades del programa “Tenemos Futuro” ya ingresó en fase de terminaciones, mientras otros sectores continúan en desarrollo, consolidando un crecimiento sostenido en el acceso a la vivienda.

Un proyecto que empieza a verse terminado

Semana a semana, el avance se hace más visible. En las manzanas con mayor progreso, las casas ya muestran detalles finales. Se trabaja en revoques finos tanto en el interior como en el exterior. También se aplica la base para el revestimiento plástico, un paso clave antes de la terminación definitiva.

En estas viviendas, ya se colocaron aberturas, rejas y revestimientos cerámicos. Los pisos y muros comienzan a tomar su forma final. Además, se instalan artefactos sanitarios, griferías y equipamiento de cocina, como mesadas y bachas.

Las conexiones también están en revisión. Se verifican instalaciones de gas, agua, cloacas y electricidad. Todo apunta a dejar las unidades listas para su uso en el corto plazo.

Obras en paralelo y a distinto ritmo

Mientras algunas casas entran en su etapa final, otras avanzan en fases intermedias. En estos sectores, los trabajos se enfocan en la colocación de pisos, pintura interior y revoques exteriores.

También se instalan puertas y ventanas. El cableado eléctrico comienza a tomar forma y se colocan los pilares de conexión. Son tareas clave para pasar a la siguiente etapa.

En paralelo, se desarrollan obras de infraestructura. Entre ellas, el nexo cloacal, fundamental para el funcionamiento del barrio. Este tipo de trabajos suele ser menos visible, pero es esencial.

La obra no se detiene en un solo punto. Se mueve en distintos frentes al mismo tiempo.

Sectores que aún están en construcción

En las áreas con menor avance, las tareas siguen en etapas estructurales. Allí se trabaja en el llenado de losas y en la construcción de la base de las viviendas.

También se realizan encadenados, vigas y viguetas. Son elementos que sostienen la estructura. Algunas manzanas ya completaron la mampostería, mientras que otras aún están en ese proceso.

A la par, se ejecutan plateas, incluso para viviendas adaptadas. Estas unidades están pensadas para personas con necesidades específicas de movilidad.

El terreno también se prepara. Se abren calles, se nivelan superficies y se limpia el predio. Todo forma parte del desarrollo integral del barrio.

Un plan que suma soluciones habitacionales

Las 314 viviendas forman parte del programa habitacional “Tenemos Futuro”. Este plan busca ampliar el acceso a la vivienda en la provincia.

Estas unidades se sumarán a otras ya adjudicadas en la zona sur de la ciudad. En total, en ese sector se proyectan más de 800 viviendas dentro del mismo esquema.

En los últimos 12 meses, el Gobierno provincial entregó alrededor de 800 viviendas en distintos puntos de San Luis. Este dato refleja el ritmo sostenido de la política habitacional.

El objetivo es claro: responder a la demanda y generar nuevas oportunidades para las familias.



Infraestructura y crecimiento urbano

El avance de estas viviendas no solo implica casas nuevas. También significa desarrollo urbano. Cada obra suma infraestructura y mejora el entorno.

Las conexiones de servicios, las calles y los espacios comunes forman parte del proyecto. No se trata solo de construir viviendas, sino de crear barrios.

Este tipo de iniciativas impacta en la dinámica de la ciudad. Genera movimiento económico y empleo. También ordena el crecimiento urbano.

El desarrollo en la zona sur muestra una planificación que busca acompañar la expansión de la capital.



Etapa final y proyección

A medida que las viviendas más avanzadas se acercan a su finalización, el proyecto entra en una fase clave. Las terminaciones marcan el paso previo a la entrega.

Cada detalle cuenta. Desde los revestimientos hasta las instalaciones. Todo debe estar listo para que las familias puedan habitar el lugar.

El avance simultáneo en distintos sectores permite sostener el ritmo. Mientras unas casas se terminan, otras comienzan a tomar forma.

El conjunto crece de manera progresiva. Y con cada semana, el objetivo está más cerca.



Un proceso que sigue en marcha

El desarrollo habitacional en San Luis continúa en movimiento. Las obras no se detienen y avanzan en distintas etapas al mismo tiempo.

Las viviendas del programa “Tenemos Futuro” reflejan ese proceso. Algunas ya están casi listas. Otras aún están en construcción. Todas forman parte de un mismo plan.

El resultado final será un nuevo conjunto de hogares en la ciudad. Un paso más en el acceso a la vivienda.

El avance sostenido y la planificación marcan el rumbo. Y cada etapa que se completa acerca el momento de nuevas entregas para familias sanluiseñas.