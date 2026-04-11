Poggi impulsa intercolegiales con fuerte capacitación

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, encabezó en Juana Koslay la primera capacitación de los Juegos Intercolegiales 2026. La actividad reunió a unos 500 asistentes presenciales y a cientos más de forma virtual, con el objetivo de fortalecer la organización, la seguridad y la calidad técnica de la competencia escolar.

Una jornada clave para ordenar y mejorar

La capacitación se realizó en el Centro de Desarrollo Deportivo Ave Fénix, un espacio que ya es referencia para el deporte provincial. Desde temprano, la actividad mostró movimiento. A las 8:00 comenzaron las acreditaciones y el ingreso de docentes, directivos y profesionales vinculados a la educación física. Las gradas del estadio se fueron llenando con participantes que llegaron desde distintos puntos de la provincia.

El encuentro no fue una charla más. Se trató de una instancia obligatoria, pensada como actualización profesional. La idea central fue clara: ordenar y mejorar el funcionamiento de los intercolegiales. Para eso, se diseñó un programa con contenidos técnicos, normativos y pedagógicos.

La propuesta tuvo una carga de seis horas reloj y nueve horas cátedra. Esto le dio un marco formal y académico. Además, contó con puntaje docente, lo que incentivó la participación. La convocatoria alcanzó a unas 14.000 personas en total. Muchas de ellas siguieron la capacitación a través del streaming de la Universidad de La Punta.

La combinación de presencialidad y virtualidad permitió ampliar el alcance. Así, docentes de toda la provincia pudieron acceder a la misma información. Esto es clave en un sistema que busca ser más homogéneo y coordinado.

El deporte como política educativa

Durante la jornada, Poggi tomó la palabra y dejó en claro el lugar que ocupan los intercolegiales dentro de su gestión. Explicó que forman parte de un conjunto de políticas educativas que buscan impactar en la formación de los estudiantes.

El mandatario recordó que durante su anterior gobierno, entre 2011 y 2015, se creó el Ministerio de Deportes. Fue una medida poco común en el país en ese momento. Dentro de ese proceso, también se impulsaron los intercolegiales como herramienta de inclusión y desarrollo.

Ahora, en su nueva etapa de gestión iniciada en 2023, el programa volvió a tomar fuerza. En 2024 se reactivó con una amplia participación. Y en 2026, según indicó, se espera una convocatoria aún mayor.

El crecimiento se refleja en los números. Según datos oficiales, hay más de 68.000 estudiantes participando en toda la provincia. A esto se suman docentes, entrenadores y equipos técnicos. Es un movimiento grande. Y requiere organización.

En su discurso, Poggi destacó que el deporte no solo mejora la salud. También cumple un rol educativo. Forma hábitos. Enseña disciplina. Promueve valores como la responsabilidad, la solidaridad y el trabajo en equipo. Son aspectos que se trasladan a otros ámbitos de la vida.

Capacitación para un entorno seguro

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la seguridad. La capacitación buscó brindar herramientas concretas para garantizar que las competencias se desarrollen en un entorno cuidado. Esto incluye desde la organización de los partidos hasta el trato con los estudiantes.

La secretaria de Deportes, Adelaida Muñiz, explicó que cada federación deportiva participará con módulos específicos. En ellos se abordan reglas, dinámicas de juego y criterios de evaluación. También se trabajan aspectos vinculados a la convivencia y la conducta.

El objetivo es evitar conflictos y mejorar la experiencia de los participantes. No se trata solo de competir. Se trata de aprender en un contexto positivo. Por eso, se hace foco en el rol de los docentes y coordinadores.

Ellos son quienes están en contacto directo con los estudiantes. Su formación impacta de manera directa en el desarrollo de cada jornada deportiva. Por eso, esta capacitación busca unificar criterios.

También se abordaron protocolos de actuación ante situaciones específicas. Esto incluye desde lesiones hasta conflictos entre equipos. Tener pautas claras permite actuar con rapidez y coherencia.

La idea es que cada institución educativa cuente con herramientas similares. Esto reduce diferencias y mejora la calidad general del programa.

Un trabajo coordinado entre áreas

La jornada contó con la participación del ministro de Educación, Guillermo Araujo, quien acompañó al gobernador durante toda la actividad. Su presencia reflejó la articulación entre las áreas de educación y deporte.

Esta coordinación es uno de los pilares del programa. Los intercolegiales no se entienden solo como eventos deportivos. Son parte del sistema educativo. Por eso, requieren una planificación conjunta.

El trabajo entre ministerios permite alinear objetivos. También facilita la implementación de políticas públicas más integrales. En este caso, la capacitación es un ejemplo concreto de esa articulación.

Los contenidos no solo apuntan a lo deportivo. También incluyen aspectos pedagógicos. Se busca que los docentes puedan integrar la experiencia deportiva con los procesos de enseñanza.

Esto implica pensar el deporte como una herramienta educativa. No como una actividad aislada. La competencia se convierte así en un espacio de aprendizaje.

Además, el uso de tecnología, como el streaming, muestra una adaptación a nuevos formatos. Permite llegar a más personas y optimizar recursos.

Crecimiento y proyección a futuro

El volumen de participantes en los intercolegiales muestra un crecimiento sostenido. Más de 68.000 estudiantes forman parte de la propuesta. Es un número que refleja interés y compromiso.

Pero también plantea desafíos. A mayor participación, mayor necesidad de organización. Por eso, la capacitación se vuelve una pieza clave.

La meta es llegar a fin de año con una competencia ordenada. Con reglas claras. Con docentes preparados. Y con estudiantes que puedan disfrutar del proceso.

Muñiz señaló que esta instancia es parte de una política de crecimiento. No es una acción aislada. Se suma a otras medidas que buscan fortalecer el deporte en la provincia.

Entre ellas, se destaca el acompañamiento a las federaciones y la mejora de infraestructura. También el impulso a la formación docente continua.

El enfoque es integral. No se limita a un solo aspecto. Busca mejorar todo el sistema.

El rol de la escuela en el deporte

Uno de los puntos más destacados durante la jornada fue el rol de la escuela. Poggi lo definió como el espacio natural para iniciar la práctica deportiva. Es allí donde los estudiantes tienen su primer contacto con distintas disciplinas.

La escuela no solo enseña contenidos académicos. También forma hábitos y valores. El deporte se integra en ese proceso. Aporta herramientas que van más allá de lo físico.

En los intercolegiales, este vínculo se hace visible. Las instituciones educativas se convierten en protagonistas. Cada equipo representa a su escuela. Esto genera identidad y pertenencia.

Además, permite detectar talentos. Muchos estudiantes descubren su interés por un deporte en este tipo de competencias. Luego pueden continuar su desarrollo en clubes o federaciones.

Pero más allá del rendimiento, el foco está en la participación. En generar experiencias positivas. En fomentar la inclusión.

Por eso, la capacitación también aborda el trato con los estudiantes. Se busca un enfoque respetuoso. Que promueva el diálogo y la convivencia.

La competencia no se plantea como un fin en sí mismo. Es un medio para aprender.

Un modelo que busca consolidarse

La capacitación en el Ave Fénix marca el inicio de una nueva etapa para los intercolegiales 2026. Es el punto de partida de un proceso que se extenderá durante todo el año.

El desafío es sostener lo aprendido en la práctica. Llevar los conceptos a cada escuela. Aplicarlos en cada partido, en cada encuentro.

El modelo apunta a consolidarse. A convertirse en una política sostenida en el tiempo. Con reglas claras y objetivos definidos.

La combinación de formación, organización y participación masiva es la base de esta propuesta. Cada elemento cumple un rol específico.

La presencia del gobernador en la capacitación refuerza el respaldo político al programa. No es un detalle menor. Marca una prioridad dentro de la agenda de gobierno.

Al mismo tiempo, la participación de miles de docentes muestra compromiso. Son ellos quienes llevan adelante el día a día de los intercolegiales.

El resultado final dependerá de ese trabajo conjunto. De la coordinación entre áreas. Y de la capacidad de adaptación.

Por ahora, el proceso ya está en marcha. Con una primera jornada que dejó un mensaje claro: ordenar, cuidar y mejorar el deporte escolar en toda la provincia.