Avanza obra clave en el Hospital Rawson de San Juan
Política13/04/2026Redacción CuyoNoticias
Comenzó el montaje de la estructura metálica de los nuevos consultorios externos, una etapa decisiva para ampliar y modernizar la atención sanitaria.
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