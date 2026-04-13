Avanza obra clave en el Hospital Rawson de San Juan

hospital Rawson

La construcción de los nuevos Consultorios Externos del Hospital Rawson dio un paso clave con el inicio del montaje de su estructura principal. Tras completar las fundaciones y trabajos de base, la obra entra en una etapa más visible que marca un avance concreto en el desarrollo de este proyecto sanitario.

Una etapa clave en la construcción

Luego de varios meses de tareas centradas en el suelo y las bases, el proyecto comienza a tomar forma en altura. El inicio del montaje de la estructura metálica representa un punto de inflexión. Se trata de un sistema de gran porte, diseñado para sostener los distintos espacios funcionales del edificio. Las piezas se fabrican en talleres especializados y luego se trasladan hasta el predio del hospital para su instalación definitiva. Este procedimiento permite mejorar la precisión y acortar los tiempos de obra.

Actualmente, los trabajos se concentran en la colocación de columnas tubulares de gran tamaño. Debido a sus dimensiones y peso, el traslado se realiza durante la madrugada. Esta decisión busca evitar complicaciones en el tránsito y facilitar el ingreso al hospital. Una vez en el lugar, las estructuras son montadas con camiones grúa de alta capacidad, lo que permite avanzar con seguridad y exactitud en cada maniobra.

Un edificio pensado para mejorar la atención

El nuevo espacio estará organizado en tres bloques bien definidos. Uno estará destinado a consultorios pediátricos, otro a la atención de adultos y un tercer volumen, de forma cilíndrica, incluirá una confitería. Esta distribución busca optimizar la circulación de pacientes y profesionales, además de generar espacios más cómodos y funcionales.

El objetivo principal es ampliar la capacidad de atención ambulatoria del hospital. Con esta obra, se espera reducir tiempos de espera, mejorar la organización interna y ofrecer un entorno más moderno. También se apunta a generar circuitos más eficientes que permitan una mejor experiencia tanto para pacientes como para el personal de salud.

Detalles técnicos y características

El edificio contará con una superficie total de 6.445 metros cuadrados. Su estructura metálica estará acompañada por cerramientos livianos y cubiertas con paneles térmicos, pensados para mejorar la climatización interior. En el exterior, se utilizarán revestimientos con tecnología moderna y terminaciones similares al acero corten, lo que aportará durabilidad y estética.

En el interior, se instalarán paneles acústicos en sectores clave, como el salón de usos múltiples, para mejorar el confort sonoro. Además, se colocarán carpinterías de aluminio con vidrios de seguridad. Las instalaciones sanitarias, eléctricas y de seguridad se ejecutan bajo normativas estrictas, con el objetivo de garantizar un funcionamiento eficiente y seguro.

Una apuesta al sistema de salud

La obra forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la infraestructura sanitaria. Desde el Gobierno provincial destacan que este tipo de intervenciones son esenciales para acompañar el crecimiento de la demanda y mejorar la calidad de atención.

El avance del Hospital Rawson no solo implica una mejora edilicia, sino también un impacto directo en la vida cotidiana de miles de personas. La incorporación de nuevos espacios permitirá responder mejor a las necesidades actuales del sistema de salud. Al mismo tiempo, proyecta un futuro con servicios más accesibles, modernos y preparados para una atención integral.