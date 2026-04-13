Liberan a detenidos en marcha contra Ley de Glaciares
13/04/2026Redacción CuyoNoticias
La Justicia ordenó la libertad de los dos manifestantes que seguían presos tras la protesta del 8 de abril. Denuncian persecución y apremios policiales.
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En Argentina, los traslados interurbanos mediante plataformas aumentaron ocho veces desde 2023 y ya superan los 200 kilómetros.
Terminó la primera rueda de la A y comenzó la segunda de la B
Deportes CuyoNoticiasDeportes13/04/2026
Gimnasia y Esgrima y Huracán mandan en la Zona A y Argentino en la B, en el ascenso a pesar de la derrota la punta le sigue perteneciendo a Gutierrez.
Avanza obra clave en el Hospital Rawson de San Juan
Redacción CuyoNoticiasPolítica13/04/2026
Comenzó el montaje de la estructura metálica de los nuevos consultorios externos, una etapa decisiva para ampliar y modernizar la atención sanitaria.
Revocan fallo y frenan recálculo de cuotas de planes de ahorro
Redacción CuyoNoticiasEconomía13/04/2026
La Cámara Segunda anuló la sentencia que beneficiaba a ahorristas y fijó límites a la intervención judicial en planes de ahorro.
Murió Felipe Staiti, ícono de Enanitos Verdes
Periodistas CuyoNoticiasSociedad13/04/2026
El guitarrista mendocino murió a los 64 años tras problemas de salud. Fue fundador de la banda y asumió la voz tras la muerte de Marciano Cantero.