Fin de semana récord para el turismo en San Juan
Economía13/04/2026Redacción CuyoNoticias
Varios eventos deportivos impulsaron la llegada de visitantes, con una ocupación del 78 %, y generaron casi $2.500 millones en la provincia.
Te puede interesar
Redacción CuyoNoticiasEconomía15/04/2026
Aerolíneas Argentinas lanzó tarifas especiales a Miami, Dallas y Kansas para acompañar a la Selección durante la competencia.
Huentala Wines crece y se afianza en Brasil
Redacción CuyoNoticiasEconomía14/04/2026
La bodega mendocina se destacó en el lanzamiento de la Guía Descorchados 2026 en São Paulo y Río, consolidando su posicionamiento regional.
Revocan fallo y frenan recálculo de cuotas de planes de ahorro
Redacción CuyoNoticiasEconomía13/04/2026
La Cámara Segunda anuló la sentencia que beneficiaba a ahorristas y fijó límites a la intervención judicial en planes de ahorro.
Crecen los viajes a través de apps entre ciudades
Redacción CuyoNoticiasEconomía10/04/2026
En Argentina, los traslados interurbanos mediante plataformas aumentaron ocho veces desde 2023 y ya superan los 200 kilómetros.
El vino a granel impulsa exportaciones en el primer trimestre
Redacción CuyoNoticiasEconomía09/04/2026
Las ventas externas crecieron 22,8% en marzo, con fuerte protagonismo del vino a granel y señales positivas para el sector vitivinícola.
Avanza pavimentación del tramo a Cacheuta en Mendoza
Redacción CuyoNoticiasEconomía07/04/2026
Vialidad inició el asfaltado en la Ruta 82 y avanza con la ampliación de puentes. La obra mejorará la conectividad sin cortar el tránsito.
El turismo en Semana Santa dejó $4.800 millones a San Juan
Redacción CuyoNoticiasEconomía07/04/2026
Con una ocupación del 85%, la provincia fue uno de los destinos más elegidos. Hubo picos del 100% y fuerte impacto económico.
San Luis: fuerte caída de coparticipación 2026
Redacción CuyoNoticiasEconomía07/04/2026
El primer trimestre registró la recaudación más baja en más de una década. Advierten impacto directo en las finanzas provinciales.
Lo más visto
Juan Aimale debutó con un golazo en la Selección
Deportes CuyoNoticiasDeportes15/04/2026
El puntano de Santa Rosa de Conlara tuvo un debut soñado con la Sub 17 en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, que se disputan en Panamá.
Jeremías Fernández campeón argentino en San Juan
Deportes CuyoNoticiasDeportes15/04/2026
Logró la medalla de oro en el Campeonato Nacional Apertura de judo realizado en el Estadio Aldo Cantoni. La provincia de San Juan tuvo 70 representantes.
La Selección Mendocina lista para el Argentino de Ruta
Deportes CuyoNoticiasDeportes15/04/2026
La pasión del ciclismo vuelve a escena y Mendoza ya tiene a sus representantes preparados para viajar rumbo a Río Cuarto, para competir del 17 al 19 de abril.
Poggi busca atraer inversiones con previsibilidad
Redacción CuyoNoticiasPolítica15/04/2026
El gobernador de San Luis expuso en un foro empresarial en Buenos Aires, donde destacó ventajas productivas y seguridad jurídica para inversores.
VacunArte+: salud y cultura en San Juan
Redacción CuyoNoticiasSociedad15/04/2026
La nueva edición de este evento se ralizará el próximo 25 de abril en el Centro Cultural Estación San Martín, con actividades gratuitas para toda la familia.