Fin de semana récord para el turismo en San Juan

turistas sj

San Juan vivió un fin de semana con fuerte movimiento turístico gracias a la realización de eventos deportivos de alcance nacional. Según datos oficiales, la ocupación en el Gran San Juan alcanzó el 78 % y el impacto económico total fue de $2.497.951.332, impulsado por la llegada de visitantes de todo el país.

Eventos que impulsaron la actividad

El flujo de turistas estuvo directamente vinculado a una agenda deportiva diversa y convocante. Entre las principales actividades se destacaron competencias de automovilismo, vóley y judo, que atrajeron tanto a participantes como a público en general. Este tipo de propuestas consolida a la provincia como un destino elegido para eventos de gran escala.

El automovilismo fue uno de los grandes protagonistas del fin de semana. El Autódromo El Zonda Eduardo Copello recibió categorías como el TC 2000, Top Race y Fórmula Nacional. Las competencias reunieron a fanáticos de distintas provincias, que llegaron para vivir de cerca las carreras y disfrutar de una experiencia completa.

Impacto económico y ocupación

El movimiento turístico generó ingresos por casi $2.500 millones. Este monto incluye gastos en alojamiento, gastronomía, transporte y otros consumos asociados a la estadía. Desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte destacaron que estos resultados reflejan el impacto positivo de la actividad en la economía local.

En cuanto a la ocupación, el 78 % registrado en el Gran San Juan evidencia un alto nivel de demanda. Hoteles, cabañas y otros alojamientos trabajaron con niveles sostenidos de reservas, lo que también benefició a comercios y prestadores de servicios.

Participación récord en competencias

Otro de los eventos destacados fue la Copa Pablo Batista 2026 de vóley, que alcanzó cifras históricas. Participaron alrededor de 1.000 jugadores distribuidos en 78 equipos provenientes de distintos puntos del país. La competencia no solo movilizó a deportistas, sino también a entrenadores, familias y acompañantes.

Por su parte, el Torneo Nacional de Judo reunió a 1.500 judocas de todas las provincias argentinas. La convocatoria reafirma el crecimiento de esta disciplina y su capacidad para generar encuentros federales de gran magnitud.

San Juan, destino deportivo

El balance del fin de semana refuerza el posicionamiento de San Juan como sede de turismo deportivo. La combinación de infraestructura, organización y variedad de eventos permite sostener una agenda activa durante todo el año.

Desde el sector oficial remarcaron que estas iniciativas no solo promueven el deporte, sino que también dinamizan la economía regional. La llegada constante de visitantes fortalece la actividad turística y consolida a la provincia como un punto estratégico en el calendario nacional.