Huentala Wines crece y se afianza en Brasil

Viñedos de Huentala Wines en Gualtallary

La bodega mendocina Huentala Wines consolidó su presencia en Brasil tras participar del lanzamiento de la Guía Descorchados 2026. Con presentaciones en São Paulo y Río de Janeiro, la firma logró captar la atención de críticos y consumidores, reafirmando su posicionamiento en uno de los mercados más importantes de la región.

descorchados

Un escenario clave para el vino argentino

La participación se dio en el marco de la 28ª edición de la Guía Descorchados, dirigida por el reconocido crítico Patricio Tapia. Este evento es considerado uno de los más influyentes del circuito vitivinícola sudamericano, ya que reúne a productores, especialistas y referentes del sector.

Durante las jornadas, la bodega presentó una selección de etiquetas que reflejan la identidad de sus vinos de altura. Los asistentes pudieron degustar propuestas elaboradas en el Valle de Uco, destacadas por su precisión enológica y su perfil distintivo. En este contexto, el equipo técnico encabezado por José “Pepe” Morales fue protagonista en la presentación de los productos.

Recepción positiva en el mercado brasileño

Las actividades incluyeron catas abiertas y espacios de intercambio con el público especializado. Esto permitió profundizar en las características de los vinos y generar un vínculo directo con consumidores y críticos brasileños. Según indicaron desde la bodega, la respuesta fue altamente positiva.

“La recepción confirma que el mercado brasileño valora la elegancia y la identidad que imprimimos en cada botella”, señalaron desde la dirección de Huentala Wines. Además, destacaron que varias de sus etiquetas obtuvieron puntajes sobresalientes en esta nueva edición de la guía, lo que refuerza su posicionamiento.

Expansión y prestigio regional

La presencia en Brasil no solo implicó la difusión de sus productos, sino también un paso estratégico en su expansión internacional. Participar en este tipo de eventos permite a las bodegas argentinas fortalecer su imagen y abrir nuevas oportunidades comerciales en mercados competitivos.

En este sentido, Huentala Wines continúa consolidándose como un referente del vino sudamericano. Su propuesta, basada en la viticultura de precisión y la expresión del terroir, le ha permitido posicionarse entre las bodegas más innovadoras y reconocidas del país.

Identidad del Valle de Uco

Ubicada en Gualtallary, en el corazón del Valle de Uco, la bodega desarrolla vinos de alta gama con fuerte identidad territorial. Las condiciones naturales de la zona, combinadas con técnicas de producción cuidadas, dan como resultado etiquetas que reflejan el carácter de altura.

Con el cierre de su gira en Brasil, Huentala Wines refuerza su presencia en el mercado regional y confirma el protagonismo del vino argentino en la escena internacional. La participación en la Guía Descorchados 2026 marca un nuevo paso en su crecimiento y en la consolidación de su prestigio.