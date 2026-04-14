OSEP supera las 3.300 consultas por telemedicina

OSEP-telemedicina

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) consolida su sistema de telemedicina con más de 3.300 atenciones desde su implementación. El servicio, que permite consultas médicas a distancia, muestra una fuerte adopción entre los afiliados y se posiciona como una herramienta clave para mejorar el acceso a la salud.

Atención rápida y sin traslados

Uno de los datos más destacados del sistema es la velocidad de respuesta. Según informaron desde la entidad, el tiempo promedio de espera para acceder a una consulta médica es de apenas un minuto. Esto permite resolver problemas de salud sin necesidad de acudir a una guardia o trasladarse a un centro médico.

El director general de OSEP, Carlos Funes, subrayó el impacto de esta modalidad. “La telemedicina vino a resolver un problema concreto de nuestros afiliados: el acceso rápido a la atención médica. Hoy estamos logrando que una persona pueda hablar con un médico en menos de un minuto, sin moverse de su casa”, afirmó.

Ordenar la demanda del sistema

El avance de la telemedicina también permite reorganizar el funcionamiento del sistema sanitario. Según explicó Funes, esta herramienta contribuye a descomprimir las guardias médicas, que suelen concentrar gran parte de la demanda.

“Este sistema nos permite enfocar la atención presencial en los casos que realmente lo requieren”, sostuvo. De esta manera, las consultas de baja y mediana complejidad pueden resolverse de forma remota, lo que mejora la eficiencia general del servicio y reduce tiempos de espera en hospitales y clínicas.

Servicios disponibles y costos

A través de una aplicación, los afiliados pueden acceder a consultas médicas inmediatas, obtener recetas digitales y solicitar certificados médicos. Este esquema simplifica los trámites y evita costos asociados al traslado o a largas esperas.

El coseguro del servicio es de $8.520. Desde la obra social consideran que se trata de una opción conveniente si se tiene en cuenta el ahorro de tiempo y dinero. “Cuando analizamos el costo frente a lo que implica trasladarse, la telemedicina termina siendo una alternativa claramente beneficiosa”, remarcó el titular de OSEP.

Principales consultas y proyección

Los datos relevados muestran que las consultas más frecuentes están relacionadas con patologías comunes. Entre ellas se destacan la rinofaringitis aguda, la gastroenteritis y cuadros como faringitis o bronquitis. Se trata de afecciones que pueden resolverse de manera efectiva sin atención presencial.

Con estos resultados, OSEP reafirma su apuesta por la innovación en salud. La telemedicina se consolida como una solución concreta que mejora la calidad de atención, optimiza recursos y facilita el acceso a los servicios médicos. Su crecimiento anticipa un rol cada vez más importante dentro del sistema sanitario provincial.