Escuelas mendocinas reciben $980 millones para calefacción

El Gobierno de Mendoza depositó $980 millones para asegurar el funcionamiento de la calefacción en todas las escuelas estatales de la provincia. Los fondos ya fueron transferidos a los establecimientos educativos, que deberán utilizarlos en la revisión, reparación y puesta a punto de los artefactos de gas antes de la llegada del invierno.

Fondos para mantenimiento preventivo

La inversión fue distribuida entre cerca de 1.400 edificios escolares que albergan a más de 3.000 instituciones educativas. El reparto se realizó según la cantidad de equipos de gas de cada establecimiento, en base a un relevamiento previo de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar.

El objetivo es anticiparse a la temporada invernal y evitar problemas en el funcionamiento de la calefacción. De esta manera, se busca que las escuelas lleguen a los meses más fríos con sus sistemas en condiciones óptimas y seguras para estudiantes y docentes.

Alcance de las reparaciones

Con este fondo se prevé cubrir la revisión y reparación de casi 25.000 artefactos de gas en toda la provincia. Entre ellos se incluyen alrededor de 20.000 calefactores, tanto infrarrojos como de tiro balanceado, además de 53 calderas distribuidas en distintos puntos de Mendoza.

Estas tareas forman parte de un plan preventivo de mantenimiento que se viene ejecutando desde el inicio de la gestión. La iniciativa apunta a garantizar condiciones adecuadas en los edificios escolares y a reducir riesgos vinculados al uso de gas.

Gestión directa en cada escuela

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Una de las claves del programa es la descentralización de los trabajos. Los directivos de cada establecimiento serán responsables de gestionar las reparaciones, mediante la contratación directa de gasistas matriculados, conforme a la normativa vigente.

Este mecanismo permite agilizar los arreglos en calefactores, cocinas, termotanques, hornos y calderas. Así, se evita la demora que implicaría canalizar cada intervención a través de áreas centrales y se facilita una respuesta más rápida a las necesidades de cada escuela.

“Faltan más de dos meses para el invierno y ya se depositó el fondo de calefacción para todas las escuelas”, explicó el subsecretario de Infraestructura Escolar, Carlos Daparo. Según indicó, la medida busca que los establecimientos puedan trabajar con anticipación.

Plan de obras a mayor escala

Además de este fondo, el Gobierno provincial avanza con un plan de obras más amplio en materia de gas y calefacción. La inversión prevista para 2026 supera los $5.000 millones y contempla intervenciones estructurales en más de 700 escuelas.

Estas obras incluyen renovación de sistemas, mejoras en instalaciones de gas y reemplazo de equipamiento. El objetivo es garantizar condiciones seguras y adecuadas en los edificios educativos a largo plazo.

Desde el área de Infraestructura destacaron que se continuará cumpliendo con las normativas vigentes y avanzando en mejoras de fondo. El plan busca no solo resolver urgencias, sino también fortalecer la infraestructura escolar en toda la provincia.