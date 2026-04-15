Aerolíneas lanza promo para volar a EE.UU. en el Mundial

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Aerolíneas Argentinas anunció una promoción para viajar a Estados Unidos durante el Mundial, con tarifas desde USD 686 a Miami y opciones desde USD 1863 a ciudades sede de partidos. La iniciativa busca facilitar el traslado de hinchas que quieran seguir de cerca a la Selección Argentina.

Destinos clave para el Mundial

Entre las opciones disponibles se destacan vuelos hacia Miami, uno de los principales puntos de ingreso al país, y hacia Dallas y Kansas City, ciudades donde se disputarán partidos del torneo.

Las tarifas promocionales parten desde USD 686 final a Miami, mientras que los vuelos hacia Dallas y Kansas comienzan en USD 1863. Estas últimas opciones están especialmente pensadas para quienes buscan asistir a los encuentros de la Selección.

Más conectividad desde el interior

La propuesta no se limita a Buenos Aires. También incluye salidas desde ciudades del interior como Córdoba, Rosario y San Miguel de Tucumán. De esta manera, se amplía la conectividad y se facilita el acceso a los vuelos internacionales sin necesidad de trasladarse previamente a la capital.

Desde la compañía destacaron que esta estrategia busca acercar el Mundial a todo el país, ofreciendo alternativas más cómodas y accesibles para los pasajeros.

Vuelos especiales y refuerzos

En el marco de la competencia, Aerolíneas Argentinas implementará una programación especial. Habrá vuelos directos a Dallas y Kansas en fechas clave, coordinadas con el calendario de partidos.

Además, se reforzarán las frecuencias hacia Miami desde distintos puntos del país, considerando la alta demanda prevista para ese período.

Una oportunidad para los hinchas

La promoción apunta a quienes desean vivir el Mundial en vivo, acompañando al equipo argentino en sus partidos. Con tarifas competitivas y mayor oferta de vuelos, la aerolínea busca posicionarse como una opción clave para viajar durante el evento deportivo.

La iniciativa se suma a la expectativa que genera la participación de la Selección en el torneo, ofreciendo alternativas concretas para que más argentinos puedan estar presentes en las sedes del campeonato.