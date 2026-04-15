Aerolíneas lanza promo para volar a EE.UU. en el Mundial
Economía15/04/2026Redacción CuyoNoticias
Aerolíneas Argentinas lanzó tarifas especiales a Miami, Dallas y Kansas para acompañar a la Selección durante la competencia.
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Jeremías Fernández campeón argentino en San Juan
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Logró la medalla de oro en el Campeonato Nacional Apertura de judo realizado en el Estadio Aldo Cantoni. La provincia de San Juan tuvo 70 representantes.