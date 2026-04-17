Villa Mercedes: entregan TuBi a estudiantes

Estudiantes de quinto año del Centro Educativo N°10 de Villa Mercedes recibieron sus bicicletas del plan TuBi 2026. La entrega fue encabezada por el gobernador Claudio Poggi, quien además participó de la tradicional bicicleteada junto a los jóvenes en el inicio del programa en la ciudad.

Inicio del plan en la ciudad

La actividad se realizó este jueves en la escuela ‘Ramiro Podetti’, una institución técnica reconocida en la provincia. Allí, el mandatario provincial destacó que la iniciativa alcanza a estudiantes de quinto año de todas las escuelas, tanto públicas como privadas, en zonas urbanas y rurales.

“Es como un préstamo. Ustedes la usan durante el secundario y, cuando terminan, pasa a ser de su propiedad”, explicó Poggi. El plan ya había tenido entregas en San Luis capital y en Luján, y ahora comenzó su recorrido en Villa Mercedes.

Educación y hábitos saludables

Durante el acto, el gobernador remarcó que 2026 fue declarado como el Año de la Educación en la provincia, al cumplirse 200 años de la primera escuela fundada por Domingo Faustino Sarmiento. En ese contexto, subrayó la importancia de políticas que acompañen a los estudiantes.

“Es económica, no contamina y promueve hábitos saludables. Queremos que la usen y la disfruten”, expresó. La iniciativa busca no solo facilitar el acceso a la educación, sino también fomentar el uso de medios de transporte sustentables.

Una herramienta de oportunidades

La directora del establecimiento, Elvira Aguilar, valoró la presencia del mandatario y el impacto del programa en la comunidad educativa. “La entrega de la bicicleta representa mucho más que un recurso material, es una herramienta de igualdad, de acceso y de oportunidades”, afirmó.

Además, destacó que este tipo de políticas contribuyen a acercar a los estudiantes a sus metas. “Es apostar al presente y al futuro de cada uno de ellos”, señaló, en una institución que cuenta con más de 1.100 alumnos en sus distintos niveles.

Bicicleteada y participación estudiantil

El encuentro incluyó la proyección de un video institucional y la presentación de la aplicación TuBi. Al finalizar, los estudiantes compartieron fotos y videos con el gobernador, en un clima de cercanía y entusiasmo.

Como cierre, Poggi encabezó la tradicional bicicleteada junto a los alumnos de quinto año. Así, dio inicio a una nueva etapa del plan en Villa Mercedes, que continuará su recorrido por distintos puntos de la provincia durante el año.