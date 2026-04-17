Villa Mercedes: entregan TuBi a estudiantes
Bicicleta Amiga17/04/2026Redacción CuyoNoticias
El gobernador Claudio Poggi encabezó la primera entrega del año en la ciudad y destacó el impacto del plan en educación, salud e igualdad de oportunidades.
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Segundo partido como técnicos, Candia en Patronato, Echeverría en Maipú, la premisa pareció ser no perder, solo en eso cumplieron, un bostezo con un lógico 0 a 0.