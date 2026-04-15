Poggi busca atraer inversiones con previsibilidad

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, presentó las oportunidades de inversión de la provincia en un encuentro con empresarios nacionales e internacionales. Durante su participación en el panel “Debate Federal II”, aseguró que su gestión trabaja para ofrecer “seguridad jurídica y previsibilidad” como base para atraer capitales.

Un llamado a invertir en la provincia

El mandatario formó parte de un panel junto a Leandro Zdero y Raúl Jalil, en una actividad organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. Allí, ante un auditorio de empresarios, Poggi invitó a conocer San Luis y destacó su ubicación estratégica en el centro del país.

En su exposición, remarcó la importancia de la articulación entre provincias y Nación para lograr una inserción internacional efectiva. “Las provincias no pueden actuar como islas”, afirmó, al tiempo que subrayó la necesidad de coordinar políticas con el gobierno nacional.

Estrategia productiva y trabajo conjunto

El gobernador explicó que, al asumir en diciembre de 2023, una de las primeras medidas fue escuchar a los distintos sectores productivos. A partir de ese diagnóstico, se impulsó un esquema de trabajo conjunto entre el sector privado, el Estado, la academia y la investigación.

En ese marco, detalló la creación de siete mesas sectoriales orientadas a áreas clave: industria, logística y comercio exterior, agro y agroindustria, minería, apicultura, horticultura y empresas tecnológicas. Según indicó, estos espacios permiten diseñar políticas específicas para potenciar el desarrollo y generar empleo.

Impuestos y competitividad

En relación con la carga impositiva, Poggi destacó que la actividad industrial en San Luis cuenta con tasa cero en Ingresos Brutos. No obstante, planteó la necesidad de una discusión más amplia a nivel nacional sobre el sistema tributario.

“El debate debe incluir impuestos municipales, provinciales y nacionales”, sostuvo. Además, consideró clave revisar el esquema de coparticipación federal para definir con claridad las responsabilidades de cada nivel del Estado.

Planes a largo plazo

Uno de los ejes centrales de su presentación fue la planificación estratégica. El mandatario anunció que su gobierno trabaja en proyectos vinculados al desarrollo del agua y la energía, con una mirada a 50 años. Estas iniciativas buscan garantizar condiciones estables para el crecimiento poblacional y productivo.

Según explicó, estos recursos serán fundamentales para brindar previsibilidad a los inversores. También adelantó la actualización del plan maestro de minería, que incluirá estudios ambientales y análisis de cadenas de valor, con información disponible para el sector privado.

Seguridad jurídica como eje

Poggi insistió en que el rol del Estado es generar condiciones para que la actividad privada se desarrolle. En ese sentido, remarcó que la previsibilidad y la seguridad jurídica son factores clave para atraer inversiones.

“Queremos que San Luis sea una provincia competitiva, donde lo público y lo privado trabajen de manera articulada”, concluyó. Su participación en el foro buscó posicionar a la provincia como un destino confiable dentro del mapa productivo nacional.