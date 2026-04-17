Poggi destacó impacto laboral del plan TuBi

El gobernador Claudio Poggi destacó que el plan TuBi no solo promueve hábitos saludables, sino que también genera trabajo en San Luis. Lo afirmó tras la entrega de bicicletas a estudiantes en Villa Mercedes, en una jornada que incluyó además actividades vinculadas a seguridad, salud y educación.

Trabajo y producción local

Luego del acto en el Centro Educativo N°10, el mandatario dialogó con la prensa y puso el foco en el impacto económico del programa. “El programa TuBi promueve hábitos saludables de vida, un medio de transporte económico y ecológico. Y también genera trabajo, porque todas las bicicletas son ensambladas por bicicleteros de la provincia de San Luis”, remarcó.

El plan, destinado a estudiantes de quinto año, combina objetivos sociales, educativos y productivos. A la vez que facilita el acceso a la escuela, impulsa el empleo local y promueve el uso de transporte sustentable.

Agenda con eje en servicios

Durante su visita a Villa Mercedes, Poggi también repasó otras acciones de gobierno. Entre ellas, destacó la puesta en funcionamiento de nueve alarmas vecinales en el barrio San Antonio. Según explicó, este sistema permite integrar a los vecinos en la prevención del delito mediante el uso de tecnología móvil.

Además, informó sobre avances en el Hospital Regional “Juan Domingo Perón”, donde se trabaja en la recuperación del servicio de esterilización. “Forma parte de los servicios que el hospital central de la región tiene que tener”, señaló.

Programas y articulación

El gobernador también valoró la llegada del Tren de Capital Humano, una iniciativa nacional que brinda distintas prestaciones. Indicó que ya recorrió otras localidades de la provincia y actualmente se encuentra en Villa Mercedes.

En otro tramo, se refirió a las amenazas registradas en escuelas en los últimos días. Aseguró que la situación se aborda de manera coordinada entre los ministerios de Seguridad, Salud y Educación. “Estamos muy atentos a las situaciones en las escuelas. Es un tema que está pasando a nivel nacional”, afirmó.

Medidas ante situaciones escolares

Poggi explicó que cada caso es evaluado y seguido de cerca por las autoridades. “Hay parte de realidad y parte de moda, algo que se va replicando, pero cada situación es atendida”, sostuvo.

Finalmente, recordó la modificación en la ley de Estampillas Escolares como medida preventiva. “Si hay un hecho concreto de bullying o agresión, ese año no cobran el beneficio. Y si se repite tres veces, directamente no lo perciben”, indicó.

De este modo, el Gobierno provincial busca reforzar la convivencia escolar y acompañar a las instituciones educativas con herramientas concretas.