Poggi destacó impacto laboral del plan TuBi
Política17/04/2026Redacción CuyoNoticias
El gobernador aseguró que el programa promueve hábitos saludables y genera empleo local, tras una jornada con anuncios en salud, seguridad y educación.
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