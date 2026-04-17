Amenazas colegios: pedido del ministerio de Educación de San Juan

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Ante la circulación de retos virales y amenazas de tiroteos en escuelas, el ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia de San Juan emitió un comunicado de prensa informando a la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto que rechaza de manera categórica toda incitación a la violencia en el ámbito escolar, ya sea a través de retos virales, amenazas anónimas o mensajes que generen temor en estudiantes, familias y personal docente y no docente.

La escuela es un espacio de cuidado, aprendizaje y convivencia democrática. No se tolerará ninguna acción que atente contra la integridad física o emocional de la comunidad educativa.

Desde que se tomó conocimiento de la circulación de estos contenidos, se activó el protocolo de intervención previsto en conjunto con la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público del Gobierno de la Provincia de San Juan. Las amenazas están siendo investigadas para determinar su origen y veracidad. Al momento, no se registran hechos concretos que impliquen riesgo real, pero se trabaja con la previsión que requiere la situación. Por lo tanto, no hay ningún motivo que impida el dictado normal de clases, señalaron en el comunicado oficial.

Los equipos de supervisión y directivos están instruidos para implementar los protocolos correspondientes; que incluyen la denuncia policial en el caso de amenazas y la comunicación a su comunidad, priorizando su contención. Además, los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios del ministerio de Educación están a disposición para el abordaje socioemocional con estudiantes y familias en caso de ser requerido.

Ante este hecho que traspasa las fronteras de la provincia recomendamos a las familias:

Reforzar el diálogo con niños y adolescentes sobre el uso responsable de redes sociales y las consecuencias legales de difundir amenazas, aun como "broma".

No compartir ni viralizar capturas de amenazas. La difusión amplifica el miedo y entorpece la investigación. Ante un contenido sospechoso, dar aviso directo a la escuela o al 911.

Confiar en los canales oficiales. La información fehaciente será comunicada únicamente por este Ministerio y por cada institución escolar.

Y solicitamos a los medios de comunicación absoluta responsabilidad ante una situación que excede a la comunidad educativa, que nace en las redes y encuentra mayor difusión y sostenimiento en titulares y entrevistas. Juntos y en colaboración podemos proteger a niños y adolescentes evitando difundir sus acciones equivocadas; porque detrás de cada amenaza o acto de violencia de un niño o un adolescente hay un llamado de atención para su familia y su escuela que debe abordarse en su familia y su escuela.

Por otra parte, les recordamos que realizar o reproducir amenazas de tiroteo constituye un delito previsto en el Código Penal Argentino. Los autores, y en caso de ser menores, sus adultos responsables, deberán responder ante la Justicia. La edad no exime de responsabilidad.

La comunidad educativa de San Juan cuenta con el acompañamiento del Estado Provincial que reafirma su compromiso con la educación.