Conductor ebrio provocó dos choques en San Luis

Múltiples atropellados de un automovilista de 35 años

Un automovilista de 35 años fue demorado este sábado por la mañana en ciudad de San Luis tras protagonizar dos accidentes de tránsito en pocos minutos. El hombre conducía alcoholizado, embistió a una motociclista y a tres peatones, y luego intentó escapar. Fue interceptado por personal policial y penitenciario.

Una mañana que empezó con un impacto

El hecho comenzó cerca de las 7:00 horas, cuando el Centro de Operaciones alertó a la Policía por un siniestro vial en ruta 19, a la altura del Tiro Federal. Al llegar, los efectivos encontraron a una mujer de 44 años herida. Circulaba en motocicleta cuando fue embestida por un automóvil que luego se dio a la fuga. La escena mostraba señales claras de violencia en el impacto. La víctima recibió asistencia inmediata en el lugar. Poco después, una ambulancia del Sempro la trasladó al Hospital “Dr. Ramón Carrillo” para una evaluación más compleja.

Otro choque, minutos antes

Mientras se desarrollaban las primeras actuaciones, surgió un dato clave. El mismo vehículo ya había estado involucrado en otro accidente minutos antes. Ese episodio ocurrió en la intersección de avenida Presidente Raúl Ricardo Alfonsín y calle Salvador Segado. Allí, el automóvil embistió a tres peatones que caminaban por la vereda. El hecho generó preocupación entre vecinos y testigos. Una joven de 20 años resultó lesionada y fue trasladada al Hospital del Sur. En tanto, una adolescente de 16 años y un joven de 19 no requirieron internación, aunque fueron asistidos en el lugar.

La fuga y la búsqueda

Tras el primer choque, el conductor decidió escapar. No se detuvo a asistir a las personas heridas. Esa decisión activó un operativo de búsqueda inmediato. La Policía comenzó a rastrear el vehículo a partir de los datos aportados por testigos. Se trataba de un Toyota Corolla. Con esa información, se desplegaron móviles en distintos puntos de la ciudad. La prioridad era localizar al conductor y evitar nuevos riesgos. La situación era delicada. El hecho de que ya hubiera dos accidentes elevaba la urgencia.

El hallazgo del vehículo

El automóvil fue finalmente ubicado sobre ruta nacional 146, a unos 400 metros de la rotonda de avenida Lafinur sur. Allí intervinieron efectivos de la Sección Motorizada del Comando Radioeléctrico. Al llegar, encontraron una escena que confirmaba la gravedad del caso. El conductor había abandonado el vehículo e intentaba escapar a pie. Sin embargo, fue retenido por personal penitenciario que pasaba por el lugar. Esa intervención resultó clave para evitar que el hombre se diera a la fuga definitivamente.

Una mujer herida dentro del auto

Dentro del automóvil se encontraba una mujer. Presentaba lesiones compatibles con el impacto previo. Fue asistida por personal del Sempro en el lugar. A pesar de los golpes, no necesitó traslado a un hospital. Su estado fue evaluado como estable. Este detalle sumó un nuevo elemento al caso. No solo había víctimas en la vía pública, sino también dentro del propio vehículo. La dinámica de los hechos todavía se encuentra bajo análisis.

El resultado del alcotest

Una vez reducido, el conductor fue sometido a un control de alcoholemia. El resultado fue positivo. El test arrojó 1,39 gramos de alcohol por litro de sangre. Se trata de un nivel elevado, muy por encima de los límites permitidos. Este dato explica, en parte, la conducta errática al volante. También refuerza la gravedad de lo ocurrido. Conducir en ese estado aumenta de forma significativa el riesgo de provocar accidentes. En este caso, las consecuencias fueron inmediatas.

Demora y traslado

Tras confirmar el resultado del test, el hombre fue demorado. Luego fue trasladado a una dependencia policial. Allí quedó a disposición de la Justicia. Se espera que en las próximas horas se definan las medidas a seguir. El caso involucra múltiples víctimas y dos hechos distintos en un corto período de tiempo. Por eso, la investigación buscará reconstruir con precisión la secuencia completa. También se evaluarán responsabilidades penales.

Un hecho que reabre el debate

El episodio vuelve a poner el foco en el consumo de alcohol al volante. A pesar de los controles y las campañas de concientización, estos casos siguen ocurriendo. La combinación de alcohol y conducción es una de las principales causas de siniestros viales. En este caso, el resultado fue una cadena de accidentes en pocos minutos. La rápida intervención policial permitió detener al responsable. Sin embargo, las consecuencias ya estaban en marcha. Las personas heridas debieron recibir atención médica y el impacto social del hecho es evidente.