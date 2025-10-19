Dos conductores alcoholizados en San Luis

Durante la madrugada de este domingo 19 de octubre, efectivos de la Unidad Operativa Patrulla de Infantes realizaron un operativo de control vehicular, alcoholemia e identificación de personas en la ciudad de San Luis. La medida se llevó a cabo en la intersección de avenida Lafinur y calle Esteban Adaro, donde se detectaron dos casos de conductores alcoholizados.

Dos positivos en alcoholemia

En el lugar, los policías identificaron a una mujer de 36 años que conducía un automóvil Ford Focus. Tras someterla al test de alcoholemia, el resultado arrojó 0,52 gramos de alcohol por litro de sangre, superando el límite permitido para conducir.

Minutos después, otro conductor fue controlado en el mismo operativo. Se trataba de un hombre de 30 años que manejaba un Fiat Uno. Su test de alcoholemia marcó 1,15 gramos por litro de sangre, más del doble de lo permitido por la normativa vigente.

Actuaciones y medidas tomadas

Ante ambas situaciones, el personal policial labró las actas de infracción correspondientes y notificó a los infractores de las sanciones previstas por conducir bajo los efectos del alcohol. Los vehículos fueron inmovilizados hasta la llegada de conductores designados.

Los agentes solicitaron que los acompañantes o familiares de los implicados se hicieran presentes para retirar los autos. Una vez en el lugar, los nuevos conductores fueron sometidos también al test de alcoholemia, cuyos resultados fueron negativos, lo que permitió que pudieran hacerse cargo de los vehículos y retirarlos del sitio sin inconvenientes.

Control preventivo y seguridad vial

Desde la Policía de San Luis señalaron que este tipo de controles se realizan de manera constante en distintos puntos de la capital provincial. El objetivo principal es prevenir accidentes de tránsito y promover una conducción responsable, especialmente durante los fines de semana y horarios nocturnos.

Los operativos de alcoholemia buscan detectar infracciones vinculadas con el consumo de bebidas alcohólicas, el exceso de velocidad, la falta de documentación obligatoria y otras conductas de riesgo al volante.

El límite permitido y las sanciones. Alcohol cero

En Argentina, el límite máximo de alcohol permitido para conducir un vehículo particular es de 0,5 gramos por litro de sangre en Mendoza pero en el caso de la provincia de San Luis es 0 . En el caso de motociclistas, el límite es de 0,2, y para conductores profesionales, de 0,0 gramos. Superar ese nivel constituye una infracción grave, que puede derivar en multas, retención del vehículo e inhabilitación para conducir.

Las autoridades provinciales recordaron la importancia de designar un conductor responsable en reuniones o eventos sociales donde se consuma alcohol, para evitar hechos que pongan en riesgo la vida propia y la de terceros.

Continuidad de los operativos

Desde la fuerza indicaron que los controles continuarán de manera aleatoria en diferentes sectores de la ciudad y en accesos principales. Además, se reforzarán las tareas de prevención durante los fines de semana largos y fechas especiales, con el fin de reducir la siniestralidad vial.

Los procedimientos forman parte de una política sostenida de seguridad vial impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, que busca concientizar a la población sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol.