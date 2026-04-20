San Luis: avanza la obra de la Villa Deportiva

Poggi Villa deportiva

El Gobierno provincial puso en marcha la reactivación de una obra clave en la Villa Deportiva. Se trata de la finalización de un polideportivo que había quedado paralizado durante la gestión anterior. La inversión superará los $3.400 millones y el plazo de ejecución será de aproximadamente 320 días.

Una obra que se retoma tras meses de parálisis

El anuncio se realizó en el marco del inicio de la Liga Provincial de Fútbol 5 Adaptado. Allí, el gobernador Claudio Poggi firmó la licitación para retomar los trabajos en un edificio que llevaba varios meses sin avances. Según explicó, la obra se encontraba detenida desde antes de su asunción en diciembre de 2023.

“Iniciamos este proceso administrativo para completar la obra de este gran edificio que, cuando comencé mi gestión, llevaba ya cinco o seis meses paralizada”, señaló el mandatario. Además, detalló que en ese momento las empresas no aceptaban continuar con los valores contratados y que la Provincia no contaba con los recursos necesarios.

Poggi comparó la situación con la economía de un hogar. “Como cualquier jefe de familia, fuimos ahorrando para poder decir hoy que estamos en condiciones de encarar la terminación”, afirmó. También adelantó que espera regresar en 2027 para inaugurar el espacio ya finalizado.

Un espacio pensado para el deporte y la inclusión

El futuro polideportivo llevará el nombre de Juan Ramón “Juanchi” Calderón, en homenaje a un exjugador de la Liga de Fútbol 5 Adaptado. La decisión refuerza el enfoque inclusivo que tendrá el predio, pensado para el desarrollo de múltiples disciplinas deportivas.

La secretaria de Deportes, Adelaida Muñiz, destacó que se trata de uno de los edificios más importantes de la Villa Deportiva. Confirmó que estará abierto al público y permitirá la práctica de futsal, squash, handball, vóley y básquet, entre otras actividades.

Además, el complejo contará con espacios de apoyo fundamentales. Habrá salas para atención médica y de enfermería, así como también un área destinada a la prensa. Esto permitirá no solo el entrenamiento, sino también la organización de eventos deportivos de mayor escala.

Detalles técnicos y alcance del proyecto

La directora de Obras de Arquitectura y Viviendas, Marina Ortiz, brindó precisiones sobre el diseño. El edificio principal incluirá dos canchas de futsal, vestuarios, sanitarios, depósitos y áreas complementarias para la actividad deportiva.

A esto se sumará un sector anexo de menor tamaño. Allí funcionarán dos canchas de squash, una sala antidoping, enfermería y otros espacios de servicio. En total, la intervención abarcará cerca de 5.900 metros cuadrados.

El proyecto también contempla mejoras estructurales importantes. Se incorporará un cierre perimetral, sistemas de aislamiento térmico y acústico, y tecnología de iluminación LED con distintos colores. Estas características apuntan a optimizar tanto el uso deportivo como la experiencia de quienes asistan.

Infraestructura para el desarrollo comunitario

Poggi Villa deportiva 2

El polideportivo forma parte de un plan más amplio para fortalecer la infraestructura de la Villa Deportiva. En paralelo, el Gobierno comenzó la construcción de un centro de salud en el ingreso al predio, con el objetivo de acompañar las actividades que allí se desarrollen.

“Queremos que los chicos estén acá, practicando actividades deportivas, recreativas y culturales”, expresó Poggi. En esa línea, subrayó la importancia de dotar al espacio con las condiciones necesarias para su pleno funcionamiento.

La reactivación de esta obra no solo implica la finalización de un edificio. También representa una apuesta por el deporte, la inclusión y la generación de espacios comunitarios. Con una inversión significativa y un plazo definido, el proyecto vuelve a ponerse en marcha con la mirada puesta en el futuro.