Golpe en minimarket: roban $300 mil y huye

Foto ilustrativa

INSEGURIDAD Un minimarket de Ciudad de Mendoza fue asaltado por un hombre encapuchado que ingresó armado y se llevó $300.000 en efectivo. El hecho ocurrió cerca de las 19:55 horas en calle Paso de los Andes al 500. El autor amenazó al personal, tomó el dinero de la caja y escapó a pie.

Un ingreso rápido y directo

De acuerdo con la denuncia, el asaltante entró al local mientras había atención al público. Llevaba el rostro cubierto y un arma de fuego tipo pistola. Se dirigió de inmediato hacia la zona de la caja. No dio rodeos. Buscó el dinero.

El propietario, de 36 años, y el cajero, de 24, estaban en el lugar. Ante la amenaza, el empleado entregó el efectivo. La prioridad fue evitar una situación mayor. Todo ocurrió en pocos minutos, sin forcejeos ni disparos.

La huida

Con el dinero en su poder, el delincuente salió del comercio y escapó a pie por calle Paso de los Andes hacia el norte. No se informó sobre la presencia de cómplices en ese momento. Tampoco se registraron lesiones en las víctimas ni en clientes.

La secuencia fue breve. El movimiento del agresor fue preciso y sin pausas. Esa rapidez suele dificultar la reacción y la identificación inmediata.

Intervención y primeras medidas

Tras el llamado al 911, intervino personal de la Comisaría 5. Se iniciaron actuaciones por robo agravado y se dio aviso al ayudante fiscal de turno. La Oficina Fiscal de Ciudad de Mendoza quedó a cargo de la causa.

Se ordenó relevar cámaras de seguridad de la zona. También se tomó declaración a las víctimas y a posibles testigos. El objetivo es reconstruir el recorrido del autor antes y después del hecho.

Además, se analiza si el sospechoso había estado merodeando el área o si eligió el local al azar. Es un dato clave para entender la dinámica del asalto.

Una modalidad frecuente

El robo a comercios con arma de fuego es una modalidad que se repite en áreas urbanas. Suele darse en horarios de alta circulación, cuando hay caja disponible. Los minimarkets son blancos habituales por su acceso directo y el manejo de efectivo.

En Ciudad de Mendoza, los delitos contra la propiedad mantienen números constantes. Informes de seguridad indican que una parte significativa de las denuncias corresponde a robos y hurtos. Dentro de ese grupo, los asaltos a comercios representan un porcentaje relevante.

En términos estimados, se registran entre 6 y 10 hechos diarios vinculados a robos en distintas modalidades en la Capital Mendocina, con variaciones según el día y la zona. Los picos suelen darse en franjas comerciales y corredores con alto tránsito.

Zonas comerciales en foco

Calles como Paso de los Andes concentran actividad durante gran parte del día. Hay flujo de vecinos, estudiantes y trabajadores. Esa dinámica genera oportunidades, pero también exige más medidas de prevención.

Los comercios pequeños, con uno o dos empleados, son especialmente vulnerables. El ingreso directo desde la vereda y la cercanía a la caja facilitan acciones rápidas como la de este caso.

Por eso, los investigadores ponen atención en patrones: horarios, recorridos de escape y características del autor. Cada dato suma para ubicarlo.

La investigación sigue

La causa está en etapa inicial. Se esperan avances a partir de registros fílmicos y del cruce de información con otros hechos similares. También se revisarán operativos recientes y reportes de personas con características coincidentes.

No hay detenidos por el momento. El dinero sustraído tampoco fue recuperado. La Fiscalía continúa reuniendo pruebas para identificar al responsable.

Un hecho que deja alerta

El asalto terminó sin heridos, pero con una pérdida económica importante para el comercio. La situación fue tensa y breve. Dejó en evidencia lo expuestos que pueden estar los locales en horarios activos.

Mientras avanza la investigación, el caso se suma a las estadísticas que marcan el pulso de la seguridad en la ciudad. La respuesta dependerá de la identificación del autor y del seguimiento de las pistas que dejó en su huida.