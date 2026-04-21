El malbec lidera las exportaciones de vino argentino

vinos malbec

El Malbec continúa siendo el principal motor de la vitivinicultura argentina. En 2025, la cosecha en San Juan superó los 360 millones de kilos destinados a bodega, mientras que esta cepa lidera el consumo interno y las exportaciones, consolidándose como el emblema del vino nacional.

San Juan, protagonista del crecimiento

Originario de Burdeos pero profundamente arraigado en Argentina, el malbec mantiene su protagonismo en el sector. En la última década, su superficie cultivada creció un 19,2% a nivel país, mientras que en San Juan el aumento fue aún mayor, alcanzando el 37,1% desde 2015.

La provincia se posiciona como la segunda más importante del país en producción vitivinícola, detrás de Mendoza. Sus condiciones geográficas y climáticas favorecen el desarrollo de uvas de calidad en distintos valles productivos, como Pedernal, Calingasta, Zonda-Ullum, Tulum e Iglesia.

Cada uno de estos territorios aporta características particulares. Mientras el Valle de Tulum se orienta a vinos de gama media y entrada, otras regiones permiten elaborar etiquetas de alta calidad enológica. Además, San Juan cuenta con una Ruta del Vino integrada por 39 bodegas activas que también impulsan el turismo.

Producción y expansión sostenida

Actualmente, San Juan posee 2.731 hectáreas cultivadas con malbec, lo que representa el 7,1% del total nacional. Los departamentos de Sarmiento y Caucete lideran la producción provincial, seguidos por 25 de Mayo y Zonda.

Este crecimiento sostenido posiciona a la provincia como una de las de mayor expansión en el país. El aumento de superficie cultivada refleja tanto la demanda del mercado como la adaptación de la cepa a distintos terroirs.

A nivel nacional, existen más de 2.648 etiquetas de malbec, lo que confirma su centralidad en la industria. En el mercado interno se comercializan más de 1.840 variedades, entre vinos puros y blends, lo que amplía la oferta para distintos públicos.

Clave en exportaciones y consumo

El malbec también lidera las exportaciones argentinas. En 2025, el país exportó vino por USD 661 millones FOB, con un volumen total de 1,93 millones de hectolitros. Dentro de ese conjunto, el malbec representó entre el 68% y el 71% de los varietales exportados.

En el mercado local, su presencia también es dominante. Esta cepa concentra el 54,5% de los vinos varietales vendidos, lo que la convierte en la preferida de los consumidores argentinos.

Además, Argentina exporta malbec a unos 134 países. En el mundo circulan alrededor de 1.800 etiquetas de esta variedad, lo que da cuenta de su posicionamiento internacional.

Un símbolo de la identidad vitivinícola

El malbec logró consolidarse como un símbolo de la identidad productiva argentina. Su versatilidad, calidad y adaptación a distintos suelos lo convierten en una opción competitiva tanto en el mercado interno como en el externo.

En este contexto, el crecimiento registrado en San Juan refuerza el rol de la provincia dentro del mapa vitivinícola nacional. La combinación de condiciones naturales, inversión y desarrollo técnico permite proyectar un futuro sostenido para esta industria.

Así, el malbec no solo mantiene su liderazgo, sino que también continúa expandiendo su presencia en nuevos mercados, reafirmando su lugar como el corazón de la oferta exportadora de vinos argentinos.