Crece la inversión turística y las escapadas a San Luis

El mercado inmobiliario muestra señales de cambio. Cada vez más inversores buscan alternativas fuera de los grandes centros urbanos y priorizan activos versátiles. En ese contexto, la provincia de San Luis comienza a destacarse con propuestas que integran inversión, turismo y calidad de vida en entornos naturales.

Un modelo que une inversión y experiencia

El desarrollo Graciana Apart & Rooms, ubicado en La Florida, sintetiza esta tendencia. Se trata de un condominio que combina uso personal con renta turística bajo el formato Condo Hotel. Este esquema permite a los propietarios alternar entre el disfrute propio y la generación de ingresos mediante una gestión centralizada.

El modelo responde a un cambio en el perfil del inversor. Ya no se busca únicamente resguardo de valor, sino también experiencias asociadas al activo. La posibilidad de contar con una propiedad en un entorno natural y, al mismo tiempo, obtener rentabilidad, aparece como un diferencial cada vez más valorado.

Crecimiento sostenido en un entorno planificado

El proyecto se desarrolla dentro de Rifugio Nel Lago, un barrio cerrado de 42 hectáreas con acceso directo al embalse local. Los datos muestran un avance sostenido: de los 400 lotes, más de 300 ya fueron comercializados, con más de 100 viviendas terminadas y otras en ejecución.

Este crecimiento evidencia una fuerte demanda, impulsada en parte por compradores de otras provincias. Más del 50% de los inversores provienen de fuera de San Luis, lo que confirma el atractivo regional del desarrollo y su potencial de valorización a mediano y largo plazo.

Naturaleza y cercanía, claves del nuevo turismo

El auge de estos proyectos se vincula con cambios en los hábitos de consumo. Las escapadas cortas, el contacto con la naturaleza y la desconexión del ritmo urbano ganan protagonismo. En ese escenario, el entorno del embalse La Florida se posiciona como un punto estratégico.

Las actividades al aire libre —como kayak, trekking o cabalgatas— refuerzan el atractivo del lugar. La combinación entre paisaje serrano y cercanía a la ciudad de San Luis convierte al destino en una opción accesible para el turismo interno.

Servicios y confort como diferencial

El desarrollo apuesta a una experiencia integral. Incluye amenities como spa, gimnasio, piscinas indoor y outdoor, espacios de relax y propuestas gastronómicas. Además, incorpora estándares de seguridad con vigilancia permanente y sistemas tecnológicos de control.

El diseño también apunta a la comodidad y funcionalidad. Las unidades, de entre 30 y 50 metros cuadrados, están completamente equipadas y cuentan con sistemas de climatización independientes y accesos digitalizados.

Un producto flexible para distintos perfiles

Uno de los aspectos centrales del proyecto es su flexibilidad. Las unidades pueden utilizarse como segunda residencia o integrarse al sistema de renta turística en cualquier momento. Este esquema permite adaptarse a distintos objetivos, desde el uso personal hasta la inversión pura.

Con valores que oscilan entre los 78.000 y 159.000 dólares, la propuesta busca captar a un público amplio. Además, contempla opciones de financiación y la posibilidad de uso anticipado de las unidades, incluso antes de la escrituración.

En un escenario donde los destinos tradicionales muestran signos de saturación, San Luis emerge como una plaza con potencial. La combinación de naturaleza, accesibilidad y desarrollos en crecimiento posiciona a la provincia en el radar de inversores que buscan anticiparse a nuevas oportunidades.