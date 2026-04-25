Mujeres del vino cruzan fronteras y brillan en Perú

El valor cultural de las bebidas

La Asociación de Mujeres del Vino de Argentina (AMUVA) realizó su primer viaje internacional y eligió Perú como destino. Allí recorrieron la ruta del pisco, visitaron bodegas históricas y compartieron experiencias con referentes del sector. La iniciativa busca ampliar conocimientos y fortalecer vínculos entre culturas vitivinícolas.

Un viaje que marca un antes y un después

Por primera vez, las socias de AMUVA salieron del país con una agenda enfocada en el aprendizaje y la conexión cultural. El grupo está integrado por mujeres de distintas profesiones, unidas por el interés en el vino y su universo. Este viaje representa un paso importante en su crecimiento como asociación.

El destino elegido no fue casual. Perú cuenta con una tradición centenaria en la producción de pisco, un destilado que forma parte de su identidad. Conocer ese proceso, su historia y su evolución fue uno de los principales objetivos del recorrido.

Además, el intercambio con productores y referentes locales permitió sumar nuevas miradas. La experiencia no solo se centró en la técnica, sino también en el valor cultural de las bebidas y su vínculo con el territorio.

De Lima a la historia viva

El viaje comenzó en Lima, donde el grupo visitó sitios emblemáticos. Uno de ellos fue el Palacio Torre Tagle, una construcción de la época virreinal que hoy funciona como sede de la Cancillería peruana. Allí fueron recibidas por autoridades diplomáticas, en un encuentro que destacó el valor del intercambio cultural.

También recorrieron la Casa de Pizarro, sede del Gobierno de Perú. Este edificio histórico concentra siglos de historia política. Por sus pasillos pasaron virreyes, libertadores y presidentes. Durante la visita, pudieron presenciar el tradicional cambio de guardia, una ceremonia que combina historia, protocolo y simbolismo.

Estas primeras actividades aportaron contexto. Permitieron entender mejor el marco histórico en el que se desarrolló la cultura del pisco y su relación con la identidad peruana.

La ruta del pisco: tradición y técnica

El recorrido continuó hacia el sur, en la región de Chincha. Allí comenzó la ruta del pisco, con visitas a bodegas y viñedos. La primera parada fue en una bodega fundada en 1897, donde tradición y tecnología conviven.

Durante la visita, las socias conocieron el proceso de elaboración del pisco. Desde el cultivo de la uva hasta la destilación. También participaron de degustaciones técnicas, donde pudieron identificar aromas, sabores y características propias del producto.

Otro punto del recorrido fue una bodega familiar, donde fueron recibidas por sus dueños. Allí la experiencia fue más cercana. Compartieron historias, tradiciones y formas de trabajo que se transmiten de generación en generación.

El grupo también visitó un fundo donde se realizó una degustación al aire libre. Bajo los parrales, el entorno natural acompañó una experiencia sensorial completa. Cada instancia sumó conocimiento y conexión con el producto.

Ica: el corazón del pisco

El viaje siguió hacia Ica, una de las regiones más importantes para la producción de pisco. Allí visitaron una de las destilerías más antiguas de América, fundada en el siglo XVII. Este lugar combina historia, arquitectura y producción moderna.

Durante la recorrida, conocieron tanto las instalaciones originales como las áreas más recientes, equipadas con tecnología actual. La combinación de tradición e innovación fue uno de los aspectos más destacados.

En este punto del viaje también participaron de actividades prácticas. Tomaron clases de cocina peruana y coctelería, integrando el pisco en distintas preparaciones. Esto permitió ampliar la mirada sobre el uso del producto en la gastronomía.

Mujeres que lideran y transmiten

Uno de los momentos más significativos fue la visita a una bodega dirigida por mujeres. Allí fueron recibidas por la presidenta de una asociación local, que promueve el rol femenino en la industria del pisco.

La bodega tiene más de 200 años de historia y mantiene métodos de elaboración artesanal. La continuidad generacional es uno de sus pilares. Hoy, la quinta generación sigue el legado familiar.

Este encuentro generó un espacio de intercambio directo. Se compartieron experiencias, desafíos y formas de trabajo. También se destacó el papel de la mujer en un sector que históricamente fue dominado por hombres.

Un cierre con tradición y paisaje

El recorrido finalizó en una bodega con más de 400 años de historia. Allí se elaboran tanto vinos como piscos, con variedades tradicionales. Fue el cierre de un circuito intenso, que combinó aprendizaje, cultura y turismo.

Pero el viaje no se limitó a las bodegas. También incluyó visitas a paisajes naturales únicos. Uno de ellos fue las islas Ballestas, un santuario de fauna marina. Allí observaron lobos marinos, aves y formaciones rocosas.

Otro punto destacado fue el sobrevuelo de las Líneas de Nazca. Desde el aire, pudieron apreciar los geoglifos precolombinos que forman figuras en el desierto. Este sitio es considerado patrimonio mundial y representa uno de los mayores enigmas arqueológicos.

Más que un viaje

La experiencia dejó una huella en cada participante. No solo por los lugares visitados, sino por lo compartido. El contacto con otras culturas, la historia y las prácticas productivas enriquecieron el recorrido.

AMUVA busca con estas iniciativas fortalecer su rol como espacio de formación y difusión. El objetivo es seguir promoviendo el conocimiento del vino argentino, sumando nuevas perspectivas.

Este primer viaje internacional abre una nueva etapa. Marca el inicio de futuras experiencias y consolida una red de vínculos que trasciende fronteras. En cada copa, en cada historia y en cada paisaje, las socias encontraron nuevas formas de entender su pasión.