Dos conductores ebrios chocan y terminan detenidos

Un choque entre dos autos en Luján de Cuyo terminó con ambos conductores detenidos por manejar bajo los efectos del alcohol. El hecho ocurrió pasada la medianoche. Aunque no hubo heridos, los test de alcoholemia confirmaron niveles elevados en los dos hombres involucrados.

Un choque en plena madrugada

El siniestro se registró cerca de las 00.20 horas en la intersección de Pueyrredón y Álzaga. Personal policial de la Comisaría 30° llegó al lugar tras un llamado que alertaba sobre una colisión entre un Volkswagen Fox y una Toyota Hilux.

Al arribar, los efectivos constataron que ambos vehículos habían impactado entre sí. A pesar de la fuerza del choque, los conductores no presentaban lesiones. La escena, sin embargo, generó preocupación por el contexto en el que ocurrió.

La zona fue rápidamente controlada para evitar nuevos riesgos. Se realizaron las primeras actuaciones y se procedió a identificar a los involucrados.

Alcoholemia positiva en ambos casos

Durante el procedimiento, los policías notaron signos compatibles con consumo de alcohol en los conductores. Ante esto, se solicitó la intervención para realizar los test correspondientes.

Los resultados confirmaron la sospecha. El conductor del Volkswagen Fox, de 27 años, registró 2 gramos de alcohol por litro de sangre. Por su parte, el conductor de la Toyota Hilux, de 31 años, arrojó un resultado de 1,54 g/l.

Ambos valores superan ampliamente el límite permitido. En Mendoza, rige la política de alcohol cero al volante. Esto implica que cualquier presencia de alcohol en sangre ya constituye una infracción.

Los niveles detectados en este caso no solo infringen la normativa. También representan un riesgo alto para la conducción, ya que afectan la percepción, los reflejos y la toma de decisiones.

Intervención policial y medidas

Tras confirmarse los resultados, se labraron actuaciones por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099. Esta normativa sanciona la conducción bajo los efectos del alcohol.

Ambos conductores fueron detenidos en el lugar y quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo. Además, se avanzó con las medidas correspondientes sobre los vehículos involucrados.

El procedimiento se realizó sin incidentes adicionales. La rápida intervención permitió evitar que la situación escalara o derivara en consecuencias mayores.

Alcohol y conducción: una combinación peligrosa

El caso vuelve a poner en foco una problemática recurrente. Conducir bajo los efectos del alcohol sigue siendo una de las principales causas de siniestros viales.

El consumo de alcohol altera la capacidad de reacción. Reduce la atención, distorsiona la percepción del entorno y aumenta la probabilidad de errores. Incluso con niveles bajos, el riesgo ya es significativo.

En este caso, los valores detectados son elevados. Superan ampliamente cualquier margen de seguridad. Aunque no hubo heridos, el desenlace podría haber sido diferente.

Este tipo de situaciones no solo afecta a quienes conducen. También pone en riesgo a otras personas que circulan por la vía pública.

La importancia de los controles

Los operativos de control cumplen un rol clave en la prevención. Detectar a tiempo a conductores en estado de ebriedad permite evitar siniestros más graves.

En Mendoza, la política de alcoholemia busca justamente reducir estos riesgos. La normativa es clara y se aplica de forma estricta. Los controles se intensifican especialmente en horarios nocturnos y fines de semana.

Sin embargo, los resultados de este caso muestran que aún hay conductores que no respetan las normas. La combinación de alcohol por arriba de lo permitido y volante sigue presente.

Consecuencias legales y sociales

Más allá del momento del choque, las consecuencias continúan. Los conductores enfrentarán sanciones legales que pueden incluir multas, inhabilitación para conducir y otras medidas.

También hay un impacto social. Este tipo de hechos genera preocupación y refuerza la necesidad de conciencia vial. La responsabilidad al volante es una tarea compartida.

Cada decisión cuenta. Elegir no conducir después de consumir alcohol puede evitar situaciones como esta. Es una medida simple, pero clave.

Un hecho que deja una advertencia

El choque en Luján de Cuyo no dejó heridos, pero sí una señal clara. Dos conductores, ambos alcoholizados, protagonizaron un siniestro que podría haber tenido consecuencias graves.

La intervención policial permitió controlar la situación y avanzar con las medidas correspondientes. Ahora, el caso seguirá en el ámbito judicial.

Mientras tanto, el hecho se suma a una serie de episodios similares que refuerzan la necesidad de prevención. La seguridad vial no depende solo de normas. También requiere decisiones responsables en cada momento.