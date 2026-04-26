Choque y disturbios en autopista dejó heridos

Siniestro vial en Villa Mercedes

Un accidente de tránsito en la Autopista Comechingones dejó varios heridos y momentos de tensión en Villa Mercedes. El hecho ocurrió el sábado por la tarde. Tras el choque entre un auto y una moto, se generaron disturbios cuando personas ajenas comenzaron a golpear el vehículo involucrado.

El choque que encendió la situación

El siniestro se registró cerca de las 17.10 en la Ruta 55, frente al ingreso a la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Personal policial que realizaba controles en la zona detectó un tumulto y se acercó rápidamente.

Al llegar, encontraron un automóvil Peugeot 206 detenido sobre la calzada y una motocicleta Honda XR 300 involucrada en el impacto. Por causas que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron en ese punto.

En la moto viajaban tres personas: un joven de 20 años, una mujer de 27 y un niño de 3 años. La conductora del automóvil también se encontraba en el lugar. La escena generó preocupación inmediata.

Heridos y asistencia médica

Tras el impacto, los ocupantes de la motocicleta resultaron heridos. Varias ambulancias llegaron al lugar para asistirlos. Luego fueron trasladados a un hospital de la ciudad para recibir atención médica.

El estado de salud de las víctimas no fue detallado en ese momento, pero el operativo sanitario se activó con rapidez. La prioridad fue estabilizar a los heridos y garantizar su traslado seguro.

Mientras tanto, personal de Seguridad Vial trabajó en el ordenamiento del tránsito. La circulación en la zona se vio afectada durante varios minutos.

Disturbios en el lugar

En medio del operativo, la situación se volvió más tensa. Personas que no estaban directamente involucradas en el accidente comenzaron a golpear el automóvil.

El hecho generó un nuevo foco de conflicto. La presencia policial fue clave para contener el momento. Minutos después, llegaron efectivos del Comando Radioeléctrico, de la Comisaría 11° y del grupo COAR.

Con su intervención, lograron controlar la situación y evitar que los disturbios escalaran. El vehículo fue resguardado y la zona quedó bajo control.

Intervención policial y control

El despliegue de fuerzas permitió estabilizar el escenario. Se priorizó la seguridad de las personas involucradas y del personal que trabajaba en el lugar.

Los efectivos también colaboraron en la recolección de datos para la investigación. Se tomaron testimonios y se registraron detalles del siniestro.

El operativo incluyó tanto la asistencia a los heridos como la contención de los disturbios. Fue una intervención integral en un contexto complejo.

Investigación en curso

El hecho quedó bajo investigación para determinar cómo ocurrió el choque. Se analizarán las condiciones de circulación, la velocidad y otros factores que puedan haber influido.

También se evaluará el contexto en el que se produjeron los disturbios. La participación de personas ajenas al hecho es un elemento que suma complejidad al caso.

Las autoridades buscan reconstruir la secuencia completa. Cada dato será clave para esclarecer lo sucedido.

Un hecho que mezcla tránsito y tensión social

El episodio combina dos situaciones que generan preocupación. Por un lado, un siniestro vial con personas heridas. Por otro, una reacción violenta en el lugar.

Este tipo de घटनas muestra cómo un accidente puede derivar en un escenario más amplio. La intervención rápida de las fuerzas de seguridad permitió evitar consecuencias mayores.

Mientras avanza la investigación, el hecho deja en evidencia la importancia de mantener la calma en situaciones críticas. También refuerza el rol de los operativos de control y la presencia policial en zonas transitadas.