El Globito lasherino cobró altura en La Pampa

El comienzo del partido fue para el dueño de casa, dos veces durmió en el fondo de la red aunque ambos tantos fueron invalidados y en la primera que tuvo Huracán fue gol y festejo, Iban apenas 9 minutos de juego. Tiro libre de González, media vuelta de Arciero en el área y pasaban a ganar los mendocinos.

Enmudeció el estadio Pacaembú con la segunda conquista del Globito, Bonett recibe de Romero, elude a Agüero, 2 a 0, el rápido descuento de Riera, recibiendo de Ibarra dos minutos despues hizo que el partido ganara en intensidad. Costa Brava dominó todo el segundo tiempo pero Huracán supo mantener la ventaja.

Resultados 7ma fecha

Costa Brava 1 (Riera)- Huracán Las Heras 2 (Arciero, Bonett)

Fadep 4 (Pérez, Navarro, Klusener, Cuello) - Atenas de Rio Cuarto 0

Deportivo Rincón- San Martín de Mendoza (domingo 15hs en Neuquén)

Argentino - Cipolletti de Rio Negro (domingo 16hs Monte Maiz , Cordoba)

Fecha libre: Juventud Unida - Universitario de San Luis

Federal A, Huracán Las Heras, Nuevo Pacaembú

Posiciones parciales

Cipolletti 11, Atenas 10, Juventud Unida y Huracán Las Heras 9, Costa Brava 7, Argentino de Monte Maiz 6, Deportivo Rincón,San Martin y Fadep 5, Fadep 2.

Próxima fecha

San Martin- Fadep

Huracán LH- Rincón

Cipolletti- Juventud Unida

Atenas - Argentino (Monte Maiz)

Libre: Costa Brava de La Pampa

Sintesis

Costa Brava: 1

Luciano Silva; Joaquín Garoni, Pablo Agüero, Brian Alférez, Nicolás Pacheco; Mariano Rivadeneira, Maximiliano Lara, Lautaro Ibarra, Ezequiel Riera; Tiago Gómez, Jerónimo Gutiérrez. DT: Rodrigo Villalonga./Cambios: Brian Montero x Garoni, Tomás Garro x Lara, Agustín López x Gómez, Ignacio Pipistrelli x Rivadeneira, Brian Noriega x Ibarra.

Huracán las Heras: 2

Franco Agüero; Lucas Algozino, Guillermo Cóceres, Rodrigo Arciero, Enzo Montenegro; Leandro Moya, Nicolás Sandoval, Ignacio González, Facundo Romero; Juan Bonet, Juan Aguilar. DT: Sergio Arias./ Cambios: Marcos Sosa por Aguilar, Pomazán por Romero, Aldo Araujo por González y Arian Giordano por Algozino.

Goles: PT: 9: Arciero (HLH), 24: Bonet (HLH), 26: Riera (CB).

Arbitro: César Ceballo.

Estadio: Nuevo Pacaembú.