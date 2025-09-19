Los ciclistas sanjuaninos, Dibella y Kalejman, mundiales

Los ciclistas sanjuaninos, Delfina Dibella y Mateo Kalejman, integrarán la nómina nacional en la Copa del Mundo que empezará este domingo 21 de septiembre en Kigali, capital de Ruanda en África, sede del Mundial de Ciclismo de Ruta 2025 a disputarse entre el 21 y 28 de septiembre.

La ciudad africana acogerá por primera vez los Campeonatos del Mundo de ciclismo de carretera, marcando un hito histórico para Africa tras imponerse a la candidatura de Tánger.

La prueba elite masculina se disputará el domingo 28 sobre un exigente recorrido de 267,5 km con 5.475 metros de desnivel, superando incluso los números de Zúrich. El trazado incluye dos circuitos con ascensos emblemáticos como el Muro de Kigali (400 m al 11%) y el Monte Kigali (5,9 km al 6,9%), lo que convierte esta edición en un verdadero reto para los escaladores.

La meta y salida estará en la capital del país y entre ellas un primer circuito de 15,100 metros (135 kilómetros) que se recorrerá en nueve ocasiones. La subida del Kigali Golf (800 metros al 8,1%) y Kimihurura (1,3 km al 6,3%) serán sus dificultades.

Delfina Dibella Latorre de 19 años y Mateo Kalejman Quiroga de 21 años, fueron citados por la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta para formar parte del seleccionado argentino de ciclismo en ruta. El equipo nacional estará presente en la 50° Copa Mundial 2025, que se disputará desde el domingo 21 al domingo 28 de septiembre en Kigali, Ruanda, África.

Dibella hará su estreno mundialista en la categoría Sub 23. Ya que en el Mundial 2024 en Zúrich, Suiza, corrió en Junior. Según lo estipulado, la sanjuanina competirá en la contrarreloj individual (CRI) y también en pelotón. Por su lado, Kalejman –vigente campeón panamericano en la especialidad- irá por todo en la contrarreloj individual entre los Sub 23.

Cronograma de carrera para los ciclistas de San Juan

Lunes 22 septiembre

05:35 a 07:45 horas: contrarreloj individual femenina Sub 23 (23 KM) para Delfina Dibella.

08:35 a 11:30 horas: contrarreloj individual masculina Sub 23 (31 KM) para Mateo Kalejman.

Jueves 25 septiembre

08:05 a 11:30 horas: etapa en pelotón femenina Sub 23 (119 KM) para Delfina Dibella.

Los horarios consignados en esta publicación son los correspondientes a Argentina. Ruanda está 5 horas por delante de nuestro país.

Del seleccionado nacional, dirigido por el entrenador Omar Contreras, que en esta ocasión sólo será integrado por tres ciclistas también está Santiago Agüero. El ciclista de categoría Junior hará la etapa en pelotón (119 KM) el viernes 26 entre las 03 y 06:15 horas de Argentina.