Vacunación récord: 23 mil dosis en solo cinco días

San Juan acelera: miles se vacunan en cinco días

En solo cinco días, la campaña de Vacunación de las Américas logró aplicar más de 23 mil dosis en San Juan. La iniciativa comenzó el sábado pasado y se extenderá hasta el 2 de mayo. La vacuna antigripal para adultos fue la más demandada, en una respuesta masiva de la comunidad.

Una campaña que avanza rápido

Desde su inicio, la campaña mostró un ritmo sostenido. Los centros de salud recibieron a personas de todas las edades. La participación fue constante.

El dato más destacado es el volumen de aplicaciones. En menos de una semana, se alcanzaron 23.444 dosis en toda la provincia. Esto refleja una alta adhesión de la población.

El departamento Capital encabezó la lista. Allí se colocaron 5.957 vacunas. Fue el distrito con mayor cantidad de aplicaciones.

El lanzamiento oficial

El acto de apertura se realizó en el Centro Cultural Municipal Estación San Martín. Participaron autoridades provinciales y representantes de organismos internacionales.

Estuvieron presentes el gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Salud, Amílcar Dobladez. También asistió Eva Jane Llopis, representante de la Organización Panamericana de la Salud.

Durante el evento, se destacó el trabajo del personal sanitario. También se reconoció a escuelas que participaron con actividades vinculadas a la campaña.

Las vacunas más aplicadas

Entre las dosis más solicitadas, la antigripal trivalente para adultos lideró el ranking. Se aplicaron 8.196 vacunas de este tipo.

Le siguieron otras importantes. La vacuna contra la Hepatitis B superó las 2.700 dosis. La Doble Bacteriana alcanzó 1.968 aplicaciones.

También hubo alta demanda en grupos específicos. La antigripal adyuvantada, destinada a mayores de 65 años, sumó más de 1.400 dosis. La pediátrica superó las 1.200.

Además, se aplicó la vacuna Neumococo Conjugada VCN 20. Esta protege contra enfermedades como neumonía, meningitis y otitis.

Respuesta de la comunidad

Desde el Ministerio de Salud destacaron la participación ciudadana. Señalaron que personas de distintas edades se acercan a los centros de vacunación.

El acceso es sencillo. Los operativos están distribuidos en distintos puntos de la provincia. Esto facilita la llegada de más vecinos.

La continuidad en la asistencia es clave. Permite sostener el ritmo de la campaña y ampliar la cobertura.

Un objetivo a largo plazo

La campaña forma parte de una estrategia regional. El objetivo es eliminar más de 30 enfermedades transmisibles para el año 2030.

De ese total, al menos 11 pueden prevenirse con vacunas. Por eso, cada dosis aplicada representa un avance.

Las autoridades remarcan la importancia de completar esquemas. También insisten en la prevención como herramienta principal.

Más que números

Detrás de cada cifra hay una decisión. La de cuidar la salud propia y la de los demás.

La vacunación no solo protege a quien la recibe. También reduce la circulación de enfermedades en la comunidad.

La campaña sigue en marcha. Y los números, por ahora, muestran un camino claro: más prevención, más cobertura y una respuesta activa de la población.