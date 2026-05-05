Tragedia en San Luis: murió un motociclista

Choque fatal entre moto y auto conmociona

Un hombre de 36 años murió en la madrugada de este martes tras un choque entre una motocicleta y un automóvil en la ciudad de San Luis. El hecho ocurrió cerca de la 1:30 horas en la intersección de avenida Eva Perón y Yapeyú. Personal médico confirmó la muerte en el lugar.

Cómo fue el siniestro

De acuerdo con la información policial, la víctima circulaba en una motocicleta Honda CB Twister. Por causas que aún se investigan, colisionó con un automóvil Chevrolet Classic. El vehículo era conducido por un hombre de 44 años que transitaba por calle Yapeyú.

El impacto se produjo en una esquina transitada. La violencia del choque fue determinante. Las circunstancias exactas todavía no están claras. Por eso, se llevan adelante pericias para reconstruir lo ocurrido.



Intervención de los servicios de emergencia

Tras el siniestro, llegó al lugar personal del Sempro. Los profesionales intentaron asistir al motociclista. Sin embargo, constataron su fallecimiento en el sitio debido a la gravedad de las lesiones.

También trabajaron efectivos policiales. Se encargaron de asegurar la zona y ordenar el tránsito en las primeras horas de la madrugada. La escena quedó resguardada para las tareas periciales.

Situación del conductor del automóvil

El conductor del Chevrolet Classic no sufrió lesiones. Fue sometido a un test de alcoholemia, que dio resultado negativo: 0,00 gramos de alcohol en sangre. A pesar de ello, el vehículo fue secuestrado por disposición judicial.

Este procedimiento es habitual en este tipo de casos. Permite avanzar con las pericias mecánicas y determinar si hubo algún factor técnico que influyera en el hecho.



Investigación en curso

La fiscalía de turno intervino de inmediato. Ordenó una serie de medidas para esclarecer lo sucedido. Entre ellas, el relevamiento de cámaras de seguridad, pericias accidentológicas y toma de testimonios.

El objetivo es establecer con precisión cómo ocurrió el choque. También se busca determinar si hubo alguna infracción o factor externo que haya influido en el desenlace.

Un hecho que genera impacto

El siniestro vuelve a poner en foco la seguridad vial en la ciudad. Especialmente durante la madrugada, cuando las condiciones de visibilidad y circulación cambian.

La investigación continúa. Mientras tanto, el hecho deja una víctima fatal y abre nuevas preguntas sobre las causas del impacto.