Falla en rueda causó fuerte choque en La Punta

Choque en autopista dejó un herido en La Punta

Un hombre de 59 años resultó herido este martes por la mañana tras un accidente en la Autopista 25 de Mayo, en inmediaciones de La Punta (Prov de San Luis) . El hecho ocurrió cerca de las 8:30 horas, cuando el vehículo que conducía sufrió un desperfecto. Fue asistido en el lugar y trasladado al hospital.

Cómo fue el accidente

Según informaron fuentes policiales, el conductor circulaba de Norte a Sur en un Volkswagen Gol. Al pasar la rotonda de ingreso a la avenida Universitaria, el auto presentó una falla en una de sus ruedas. Esa situación provocó que el vehículo perdiera estabilidad en plena marcha.

El conductor no logró controlar el rodado. Como consecuencia, el auto subió al cantero central de la autopista. En cuestión de segundos, terminó impactando contra un poste de alumbrado público. El golpe fue directo y generó daños importantes en la parte frontal del vehículo.

El estado del conductor

Tras el impacto, el hombre quedó dentro del vehículo con lesiones. Personal de salud del Sempro llegó rápidamente al lugar. Los profesionales realizaron una primera evaluación en el sitio para estabilizarlo.

Luego, decidieron su traslado en ambulancia hacia el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, en la ciudad de San Luis. Allí recibió atención médica más compleja. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones.

Intervención en la zona

Además del personal médico, trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios de La Punta. Su tarea fue clave para asegurar la zona y evitar riesgos mayores. Realizaron tareas de prevención, controlando posibles derrames y garantizando que no hubiera peligro para otros conductores.

También participaron efectivos de Policía Científica. Su intervención permitió relevar pruebas y analizar las condiciones en las que ocurrió el accidente. Estas pericias son fundamentales para confirmar las causas del siniestro.



Tránsito y seguridad vial

Durante el operativo, el tránsito en la zona se vio parcialmente afectado. La presencia de los equipos de emergencia obligó a reducir la circulación en ese tramo de la autopista. Sin embargo, la situación fue controlada sin generar mayores complicaciones.

Este tipo de accidentes vuelve a poner el foco en la importancia del estado mecánico de los vehículos. Una falla, incluso menor, puede desencadenar consecuencias graves en ruta o autopista. Por eso, se recomienda realizar controles periódicos, especialmente en elementos clave como neumáticos.



Un hecho que pudo ser más grave

A pesar de la violencia del impacto, no hubo otros vehículos involucrados. Esto evitó que el hecho tuviera consecuencias más graves. Tampoco se registraron peatones afectados en la zona.

El caso quedó bajo investigación para determinar con precisión qué originó el desperfecto en la rueda. Mientras tanto, el conductor permanece bajo atención médica. El episodio genera preocupación, pero también refuerza la necesidad de prevención al volante.