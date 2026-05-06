San Juan: suspenden clases por Zonda en 3 turnos

La provincia suspendió las clases este miércoles 6 de mayo en los turnos tarde, vespertino y nocturno debido al viento Zonda. La decisión fue tomada por el Ministerio de Educación, tras una alerta del Servicio Meteorológico Nacional y la recomendación de Protección Civil. La medida es preventiva y alcanza a todos los niveles y modalidades.

Decisión preventiva ante condiciones adversas

El anuncio se realizó durante la mañana, cuando las condiciones meteorológicas ya anticipaban la llegada del Zonda a distintas zonas del territorio provincial. Este fenómeno se caracteriza por ráfagas intensas, aire seco y aumento brusco de la temperatura, lo que puede generar complicaciones en la salud y riesgos en la vía pública. Por ese motivo, las autoridades optaron por suspender las actividades escolares en los turnos posteriores al mediodía, priorizando la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo. La medida no afecta al turno mañana, que se desarrolló con normalidad.

Alcance en todo el sistema educativo

La suspensión incluye a todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada. Esto abarca desde nivel inicial hasta educación superior, así como también modalidades especiales y de jóvenes y adultos. Desde la cartera educativa aclararon que la disposición es de cumplimiento obligatorio en toda la provincia. Además, remarcaron que este tipo de decisiones se toman en base a informes técnicos y en coordinación con organismos especializados, con el objetivo de reducir cualquier situación de riesgo ante eventos climáticos extremos.

Activación del Plan de Contingencia

En paralelo, el Ministerio de Educación recordó que entra en vigencia el Plan de Contingencia establecido por la Resolución 12277-ME2024. Este protocolo contempla acciones específicas para garantizar la continuidad pedagógica en situaciones excepcionales. Entre ellas, se incluyen estrategias alternativas de enseñanza y reorganización de contenidos. También se indicó que los equipos directivos y docentes deben mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales para coordinar las actividades posteriores y asegurar que los estudiantes no pierdan el ritmo escolar.

Reprogramación de actividades escolares

Otro punto importante es la suspensión de los llamados programados para estos turnos durante la jornada. Las autoridades informaron que dichas instancias deberán ser reprogramadas por cada institución educativa. Esto incluye concursos, designaciones y otros procesos administrativos previstos para este miércoles. Desde el Gobierno provincial insistieron en la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y evitar la exposición innecesaria durante el Zonda, un fenómeno frecuente en la región pero potencialmente peligroso cuando alcanza alta intensidad.