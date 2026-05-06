San Luis: más de 130 chicos estrenaron sus TuBi

Con una jornada marcada por la emoción y el entusiasmo, estudiantes de quinto año de Juana Koslay recibieron este miércoles las bicicletas del plan TuBi 2026. La actividad fue encabezada por el gobernador Claudio Poggi en la rotonda Cruz de Piedra y reunió a 136 alumnos de distintas escuelas secundarias de la ciudad.

Una política que une educación y hábitos saludables

La entrega formó parte del programa provincial TuBi, una iniciativa que busca fomentar la actividad física, la educación vial y el cuidado del ambiente entre los jóvenes. Durante el acto, Poggi destacó que el proyecto está vinculado al concepto del 2026 como “Año de la Educación”, no solo dentro de las aulas sino también en la vida cotidiana de los estudiantes.

“Esto promueve los hábitos saludables de vida. Cuerpo sano, mente sana”, expresó el mandatario frente a los alumnos. Además, explicó que las bicicletas son entregadas en calidad de préstamo y pasan a ser propiedad definitiva de los estudiantes cuando finalizan el nivel Secundario en tiempo y forma. Según señaló, la medida busca incentivar tanto la actividad física como la permanencia escolar.

Bicicletas equipadas y producción local

Los estudiantes beneficiados pertenecen al Colegio N°13 Roberto Moyano, la Escuela Generativa Ave Fénix y los institutos San Francisco de Asís y San Vicente, además de la institución anfitriona. Las bicicletas cuentan con cuadro de acero reforzado, 21 velocidades, frenos a disco delanteros y traseros, y componentes Shimano.

El secretario de Transporte, Víctor Cianchino, explicó que este año se incorporaron nuevos elementos tras escuchar sugerencias de estudiantes y docentes. Entre ellos, una caramañola para fomentar la hidratación y un portaobjetos destinado a trasladar carpetas y útiles escolares. También destacó que las unidades son ensambladas por bicicleteros locales, una medida que impulsa el trabajo regional. Mientras que en 2025 participaron 22 talleres, este año la cifra creció a 35.

La alegría de los estudiantes

Los propios jóvenes reflejaron la importancia del beneficio. Alma Jofré, estudiante del Colegio Roberto Moyano, contó que recibir la bicicleta “es un privilegio” y valoró especialmente la posibilidad de movilizarse sin depender del colectivo o aplicaciones de transporte. También mencionó que ahora podrá sumarse a las bicicleteadas con amigos, algo que antes no podía hacer porque no tenía bicicleta.

Desde las escuelas también remarcaron el impacto positivo de la propuesta. Cinthia Robledo, coordinadora del nivel Secundario de la Escuela Generativa Ave Fénix, aseguró que los estudiantes estaban “muy contentos y expectantes” por la entrega y destacó que, para muchos chicos de Juana Koslay, la bicicleta representa una herramienta útil para llegar diariamente a clases.

El primer recorrido y un nuevo desafío

Luego de la entrega simbólica, los estudiantes participaron junto a compañeros de sexto año del desafío “Mi Primer Kilómetro”. La actividad consistió en un recorrido en bicicleta por la avenida Juan Domingo Perón hasta la rotonda Cruz de Piedra. La propuesta busca extender la promoción de hábitos saludables a toda la comunidad.

Con esta nueva entrega, el Gobierno provincial ya distribuyó 8.949 bicicletas desde el inicio del programa en 2025.