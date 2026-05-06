Más docentes acceden al boleto interurbano en San Luis

El gobernador Claudio Poggi entregó este miércoles nuevos Boletos Educativos Interurbanos (BEI) a estudiantes y docentes de Juana Koslay. El beneficio cubre el costo total de dos pasajes diarios y busca garantizar el acceso a las escuelas. La medida alcanza a personas que viven en una ciudad distinta a la que estudian o trabajan.

Un beneficio para sostener la educación

La entrega se realizó durante una actividad oficial encabezada por el mandatario provincial en Juana Koslay. En total, recibieron el BEI cinco estudiantes y tres docentes. Claudio Poggi explicó que el objetivo es aliviar parte de los gastos vinculados al traslado diario y evitar que el transporte se convierta en un impedimento para asistir a clases. “El Boleto Educativo Interurbano gratuito es una forma de contribuir a sufragar parte de los gastos que tiene movilizarse”, expresó el Gobernador durante el acto.

El programa comenzó con el acompañamiento al boleto educativo urbano en San Luis, Villa Mercedes y Merlo. Más adelante, en 2025, el Gobierno provincial incorporó también al transporte interurbano. Desde entonces, el alcance del beneficio fue creciendo de manera progresiva.

Ampliación para docentes y no docentes

El secretario de Transporte, Víctor Cianchino, destacó que este año se decidió ampliar el programa para incluir no solo a estudiantes, sino también al personal docente y no docente de los niveles Inicial, Primario y Secundario. Según detalló, la medida apunta a fortalecer el sistema educativo y acompañar económicamente a quienes deben trasladarse diariamente entre distintas localidades.

Actualmente, en Juana Koslay ya son 100 las personas que utilizan el boleto gratuito entre alumnos, docentes y trabajadores de escuelas. Desde el Gobierno señalaron que el ahorro en transporte permite a las familias destinar esos recursos a otras necesidades cotidianas, en un contexto donde los costos de movilidad tienen cada vez más impacto en el presupuesto mensual.

Historias detrás del beneficio

BEI docente sl

Una de las beneficiarias fue Pamela Balbo, docente de Educación Física en el Instituto San Francisco de Asís de Juana Koslay. Ella viaja todos los días desde la ciudad de San Luis para cumplir con su jornada laboral. Tras recibir el boleto de manos del Gobernador, aseguró que el beneficio representa una ayuda concreta para su economía personal.

“La verdad que es muy importante que nos tengan en cuenta, así que a mí me viene genial”, afirmó. También contó que ahora podrá destinar el dinero que antes utilizaba en pasajes a otras cuestiones necesarias. “Estoy feliz”, resumió la docente.

Transporte y acceso a las aulas

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el acceso al transporte es una herramienta clave para garantizar la continuidad educativa. La intención es que estudiantes y trabajadores de la educación puedan llegar a las instituciones sin que el costo del viaje se transforme en una dificultad. En ese sentido, el BEI aparece como una política orientada a acompañar tanto a las familias como al personal educativo, especialmente en ciudades donde muchas personas deben trasladarse diariamente para estudiar o trabajar.