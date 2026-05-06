Tragedia por el Zonda: murió un motociclista

Zonda fatal: un árbol cayó y mató en Las Heras

Pasadas las 17 de este miércoles, un árbol de gran porte cayó sobre dos motociclistas en la esquina de Dorrego y Azcuénaga, en Las Heras, durante una fuerte jornada de viento Zonda. Uno de los conductores murió en el lugar y el otro sufrió heridas en una pierna, por lo que fue trasladado al Hospital Carrillo.

Cómo ocurrió el hecho

El episodio fue reportado a través de varios llamados a la línea de emergencias 911. Testigos alertaron que un árbol había caído sobre personas que circulaban por la zona. Minutos después, operadores del sistema de cámaras confirmaron la presencia del ejemplar desplomado y una motocicleta atrapada debajo.

A partir de esa información, personal policial de la Comisaría 36° llegó rápidamente al lugar. Cuando los efectivos arribaron a la intersección, encontraron dos motos afectadas por la caída del árbol. Uno de los conductores ya no presentaba signos vitales. El otro hombre fue rescatado y asistido por médicos del Servicio de Emergencias Coordinado.

Un operativo de emergencia en plena calle

La situación obligó a desplegar un importante operativo sobre la vía pública. Bomberos trabajaron para retirar ramas y asegurar la zona, mientras operarios de Edemsa intervinieron debido a la presencia de cables caídos sobre la calzada. El tránsito quedó parcialmente interrumpido mientras avanzaban las tareas de rescate y prevención.

Fuentes policiales indicaron que la víctima fatal murió prácticamente en el acto producto del impacto del árbol. En tanto, el motociclista herido fue derivado al Hospital Ramón Carrillo. De acuerdo con la información preliminar, sufrió una fractura en uno de sus pies y quedó en observación médica.

Zonda fatal: un árbol cayó y mató en Las Heras

La investigación quedó en manos de la Fiscalía

Tras la tragedia, la Oficina Fiscal ordenó el trabajo de Policía Científica y del grupo de peritos para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho. Los especialistas realizaron mediciones, tomaron fotografías y analizaron el estado del árbol que cayó sobre la calle.

Por el momento, las autoridades no difundieron oficialmente la identidad de la persona fallecida. Tampoco se confirmó la velocidad del viento al momento exacto del accidente, aunque durante toda la tarde se registraron fuertes ráfagas en distintos puntos de Mendoza como consecuencia del Zonda.

Qué dijeron desde el municipio

El director de Espacios Verdes y Arbolado Público de Las Heras explicó que no existían reclamos previos vinculados con el árbol que cayó sobre los motociclistas. Según detalló, el ejemplar estaba junto a otro árbol y entre ambos habían encendido fuego tiempo atrás, situación que podría haber afectado la estructura interna.

“No había reclamos sobre ese árbol en específico. Si hubiera existido una denuncia, habríamos actuado de inmediato”, aseguró el funcionario al referirse al episodio que terminó con una víctima fatal y otra persona herida.

Un día complicado por el viento Zonda

El accidente ocurrió en medio de una jornada marcada por intensas ráfagas y múltiples intervenciones de emergencia en Mendoza. De acuerdo con los reportes oficiales, el Zonda provocó la caída de al menos 32 árboles y ramas de gran tamaño en diferentes departamentos de la provincia.

San Rafael fue una de las zonas más afectadas. Allí se registraron doce árboles caídos, además de cables cortados y una luminaria derribada. También hubo complicaciones en distintos sectores urbanos debido a la baja visibilidad, el polvo en suspensión y los cortes preventivos de energía.

Un fenómeno que vuelve a generar preocupación

Cada temporada de Zonda reabre el debate sobre el estado del arbolado público y los riesgos que enfrentan quienes circulan por calles y rutas durante jornadas de viento intenso. En este caso, la tragedia ocurrió en segundos y sorprendió a los motociclistas mientras transitaban normalmente por una esquina transitada de Las Heras.

Mientras continúan las pericias y la investigación judicial, vecinos de la zona permanecieron conmocionados por el impacto del hecho. La escena quedó marcada por ramas sobre el asfalto, motos dañadas y un operativo que se extendió durante varias horas en plena tarde mendocina.