Golpe a estafadores: cuatro detenidos en Mendoza

Cae banda por estafas a comercios de San Juan

Un operativo coordinado entre las policías de Mendoza y San Juan culminó con la detención de cuatro personas investigadas por una serie de estafas cometidas contra comercios sanjuaninos mediante el uso de cheques. Los procedimientos se realizaron en distintos departamentos mendocinos y permitieron secuestrar vehículos, teléfonos celulares, mercadería y otros elementos de interés para la causa.

La investigación nació en San Juan y cruzó los límites provinciales

La causa se originó a partir de una investigación impulsada por la Justicia de San Juan, luego de detectarse una modalidad de fraude que afectó a diversos comercios de la capital provincial. Según la información oficial, los sospechosos utilizaban cheques para concretar compras de manera fraudulenta en pinturerías, casas de electricidad y otros rubros comerciales. Hasta el momento fueron identificados entre seis y siete locales perjudicados por las maniobras. Con el avance de la pesquisa surgieron indicios que llevaron a establecer conexiones con personas radicadas en Mendoza, por lo que se solicitó la colaboración de la División Delitos Económicos de la Dirección General de Investigaciones de la Policía mendocina. La coordinación entre ambas fuerzas permitió reunir pruebas suficientes para solicitar las órdenes judiciales que finalmente dieron lugar a los allanamientos simultáneos.

Cuatro allanamientos y múltiples secuestros

Los procedimientos se desarrollaron de manera simultánea en los departamentos de Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Las Heras. Durante los allanamientos fueron detenidas cuatro personas mayores de edad, consideradas presuntamente vinculadas con la organización investigada. Además, los efectivos secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok, teléfonos celulares, estupefacientes y distintos elementos que ahora serán incorporados al expediente judicial. En uno de los inmuebles también se encontró una importante cantidad de materiales eléctricos, insumos para pintura, cableado, herramientas y diversos objetos cuya procedencia será analizada mediante las correspondientes pericias. Los investigadores intentan determinar si parte de esa mercadería corresponde a las compras realizadas con cheques presuntamente apócrifos o utilizados de manera fraudulenta en los comercios afectados de San Juan. Todo el material quedó bajo cadena de custodia para avanzar con las medidas probatorias ordenadas por la Justicia.

Cae banda por estafas a comercios de San Juan

Los detenidos fueron trasladados a San Juan

Una vez concluidas las diligencias judiciales, tanto las personas detenidas como los elementos secuestrados fueron trasladados a la provincia de San Juan. Allí quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, que continuará con la investigación para establecer el alcance de la maniobra, identificar posibles nuevos involucrados y determinar el perjuicio económico ocasionado a los comerciantes. La causa permanece abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales a medida que avancen las pericias sobre los teléfonos celulares, la documentación secuestrada y el resto de las evidencias obtenidas durante los allanamientos. Los investigadores también trabajan para reconstruir el circuito utilizado para concretar las operaciones comerciales y establecer si existieron hechos similares en otras jurisdicciones.

Cae banda por estafas a comercios de San Juan

Cooperación regional para combatir el delito económico

El operativo volvió a poner en evidencia el alcance del trabajo conjunto que desarrollan las fuerzas de seguridad de Mendoza y San Juan en investigaciones que exceden los límites provinciales. Desde ambas jurisdicciones destacaron que el procedimiento fue posible gracias al intercambio permanente de información y a la coordinación operativa prevista en el Plan Regional de Seguridad, una estrategia impulsada en conjunto con San Luis para fortalecer las investigaciones complejas y optimizar la respuesta frente a delitos que se extienden entre distintas provincias. En este caso, la cooperación permitió actuar con rapidez sobre los domicilios vinculados a la causa, asegurar pruebas relevantes y poner a disposición de la Justicia a los principales sospechosos. Para los investigadores, el procedimiento representa un paso importante en el esclarecimiento de una modalidad delictiva que afecta directamente a comerciantes y empresas, generando importantes pérdidas económicas y comprometiendo la confianza en las operaciones comerciales realizadas mediante cheques.