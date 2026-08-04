Sin rastros de Darío: amplían operativo en San Luis

La desaparición de Darío Bautista "Yayi" Cuello mantiene en vilo a Tilisarao y a toda la región del Valle del Conlara en la provincia de San Luis. En el cuarto día de búsqueda, la Policía de San Luis reforzó el operativo con recursos terrestres, acuáticos y aéreos, mientras la Fiscalía profundiza la investigación con allanamientos, análisis de cámaras de seguridad y nuevas entrevistas a personas vinculadas con la causa.

Un despliegue sin precedentes en Tilisarao

Desde las primeras horas del lunes y hasta entrada la tarde, la búsqueda se concentró en distintos puntos estratégicos de Tilisarao, Renca y los alrededores del río Conlara. Bajo la coordinación de la Unidad Regional de Orden Público N.º 3 y con la supervisión de la Fiscalía de Instrucción a cargo de Marcelo Gabriel Saldaño, se puso en marcha uno de los operativos más amplios realizados en los últimos tiempos en esa zona del noreste puntano.

Bomberos Voluntarios de Tilisarao encabezaron el rastrillaje acuático con tres embarcaciones tipo kayak, recorriendo nuevamente el cauce del río Conlara, mientras efectivos policiales inspeccionaban ambas márgenes y la costanera. El objetivo fue revisar sectores ya explorados y ampliar la cobertura en busca de cualquier elemento que pudiera aportar información sobre el paradero del joven de 28 años.

Al mismo tiempo, drones sobrevolaron campos y caminos rurales de Renca, permitiendo observar áreas de difícil acceso desde tierra. La tecnología aérea volvió a convertirse en una herramienta clave para ampliar el radio de búsqueda sin dejar sectores sin revisar.

Caballos, perros y recorridos por zonas rurales

El operativo también incluyó una importante presencia de unidades especializadas. Una comisión montada integrada por nueve policías recorrió cerca de 12 kilómetros desde el río Conlara hacia el oeste, inspeccionando senderos rurales, montes y campos abiertos.

En paralelo, integrantes de la División K-9 avanzaron desde el camino conocido como El Olmo hacia el sector sur, cubriendo aproximadamente 6,5 kilómetros. A ellos se sumaron efectivos de la Dirección General de Canes, que realizaron nuevas tareas de búsqueda con perros especialmente entrenados en el camino denominado Basural, al norte de Tilisarao.

Los equipos también regresaron a las inmediaciones de la Estancia López, establecimiento rural que había sido allanado horas antes por orden judicial. Allí continuaron las inspecciones en los alrededores mientras otros grupos recorrían caminos internos y sectores ribereños considerados de interés para la investigación.

De acuerdo con la información oficial, entre todas las comisiones se cubrieron alrededor de 45 kilómetros entre áreas urbanas, rurales y ribereñas. Sin embargo, al finalizar la jornada, las autoridades confirmaron que no se habían obtenido resultados positivos sobre el paradero de Darío Cuello.

La investigación avanza en paralelo

Mientras los rastrillajes continuaban sobre el terreno, la investigación judicial avanzó con distintas medidas procesales.

Durante la mañana se concretó un allanamiento en la Estancia López, donde reside el encargado del establecimiento rural. El procedimiento fue encabezado por el fiscal Marcelo Saldaño con la participación de personal de Policía Científica, División Homicidios, COAR, Delta y otras unidades especializadas.

En ese operativo fueron secuestrados distintos elementos considerados de interés para la causa, entre ellos un arma de fuego que quedó a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes. Fuentes vinculadas con la investigación aclararon que la presencia de armas es habitual en establecimientos rurales y que el secuestro respondió exclusivamente a las diligencias ordenadas por la Fiscalía.

En forma paralela, investigadores de la Dirección de Investigaciones continuaron extrayendo registros de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en distintos sectores de Tilisarao. También se tomaron nuevas declaraciones testimoniales para reconstruir con mayor precisión los movimientos de Cuello durante las horas previas a su desaparición.

Foto Bomberos Voluntarios de Carpintería (SanLuis)

La última imagen y las denuncias de la familia

Darío Bautista Cuello fue visto por última vez el viernes entre las 14 y las 15 horas, cuando salió de su vivienda en bicicleta acompañado por sus tres perros. Su teléfono celular quedó en la casa, un dato que desde el inicio llamó la atención de los investigadores.

Durante la madrugada del domingo, vecinos y familiares encontraron la bicicleta abandonada junto a una bolsa de arpillera con leña en cercanías de un canal, luego de seguir el recorrido que había quedado registrado por cámaras de seguridad instaladas en el barrio Eva Perón.

Desde entonces comenzaron los rastrillajes que, con el paso de los días, fueron incorporando cada vez más recursos humanos y tecnológicos.

La familia también aportó información que ahora forma parte del expediente judicial. El hermano del joven aseguró públicamente que semanas antes Darío había recibido amenazas cuando ingresó a un establecimiento rural en busca de peludos. Según su relato, el encargado del lugar les habría advertido que no volvieran porque les dispararía si regresaban.

La cuñada de Darío, Julisa Contreras, sostuvo además que la familia decidió permanecer frente al establecimiento allanado para reclamar respuestas y acompañar el desarrollo de la investigación. "Será hasta que sepamos dónde está mi cuñado", expresó.

Una comunidad movilizada y un operativo que continúa

La desaparición de "Yayi" Cuello movilizó a todo Tilisarao. Familiares, amigos, vecinos, bomberos voluntarios y distintos organismos provinciales participan desde hace cuatro días de una búsqueda que mantiene en alerta a la comunidad.

La Policía de San Luis informó que el operativo permanece activo y que desde las primeras horas de este martes volverán a ampliarse las zonas de cobertura, incorporando nuevamente recursos humanos, tecnológicos y logísticos para continuar los rastrillajes.

Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abiertas todas las líneas investigativas. Las pericias sobre los elementos secuestrados, el análisis de cámaras de seguridad y la recepción de nuevos testimonios serán determinantes para orientar las próximas medidas.

Con el paso de las horas aumenta la expectativa por cualquier dato que permita reconstruir los últimos movimientos del joven y esclarecer qué ocurrió desde aquel viernes en que salió de su casa en bicicleta. Por ahora, la búsqueda continúa sin respuestas, pero con un despliegue que no disminuye y con una comunidad que sigue esperando una noticia que permita terminar con la incertidumbre.