Amplían el estacionamiento en el microcentro de Mendoza

La Ciudad de Mendoza ampliará desde el 1 de junio el sistema de estacionamiento medido en el microcentro. La medida incorporará nuevos espacios sobre el sector oeste de avenida San Martín, entre Las Heras y Montevideo. El objetivo es ordenar el tránsito, mejorar la circulación y facilitar el acceso de clientes a los comercios de la zona.

Más lugares para mejorar la circulación

La ampliación contempla la incorporación de 90 nuevos espacios bajo el sistema tradicional de tarjeteros. Según informó el municipio, funcionarán de lunes a viernes de 14 a 20 y los sábados de 8 a 13. La decisión busca aumentar la rotación vehicular en uno de los sectores con mayor movimiento comercial de la capital provincial.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, recorrió este miércoles distintos locales comerciales del área para dialogar con comerciantes y explicar los alcances de la iniciativa. Durante la visita, sostuvo que el ordenamiento del espacio público tiene un impacto directo en la actividad económica.

Comercios con mayores posibilidades de acceso

Uno de los locales visitados fue Proverbio Mujer, ubicado en la Galería Kolton. Allí, el jefe comunal remarcó que el estacionamiento medido fue pensado para acercar clientes y mejorar la experiencia de compra. Desde el municipio consideran que la mayor rotación permitirá que más personas puedan estacionar cerca de los negocios, algo especialmente valorado en sectores de alta circulación.

La medida también apunta a reducir la permanencia prolongada de vehículos en espacios estratégicos del microcentro. De esta manera, se busca generar un entorno más dinámico y accesible tanto para comerciantes como para quienes realizan compras o trámites en la zona.

Avanza el estacionamiento digital

En paralelo, la Ciudad continúa fortaleciendo el sistema de Estacionamiento Medido Digital, una herramienta que permite gestionar el estacionamiento a través de plataformas tecnológicas. Según datos oficiales, el sistema ya superó los 100 mil usuarios registrados entre vecinos y visitantes.

Desde la comuna señalaron que esta modalidad simplifica el proceso de pago y mejora la experiencia de uso en la vía pública. Además, destacaron que el crecimiento sostenido en la cantidad de usuarios refleja una mayor adaptación de los conductores a herramientas digitales vinculadas a la movilidad urbana.

Orden urbano y actividad económica

La ampliación del estacionamiento medido forma parte de una serie de políticas orientadas al ordenamiento urbano y al fortalecimiento del comercio local. Desde el municipio sostienen que la organización del tránsito y el acceso vehicular son factores clave para sostener la actividad económica en el centro mendocino.

Con esta iniciativa, la Ciudad busca combinar movilidad eficiente, modernización de servicios y acompañamiento a los comerciantes, en un contexto donde el flujo de personas resulta fundamental para el funcionamiento diario de los locales del microcentro.