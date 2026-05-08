Alertan por fallas en atención cardíaca

En el marco del Día de la Insuficiencia Cardíaca, la Federación Argentina de Cardiología presentó los resultados del Registro ARFEY-Preser, el primer estudio nacional enfocado en conocer cómo se diagnostica y trata la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. El trabajo reveló limitaciones en el acceso a estudios avanzados y un predominio de tratamientos tradicionales frente a terapias más modernas.

Una enfermedad cada vez más frecuente

La insuficiencia cardíaca es una enfermedad que impide que el corazón funcione de manera eficiente. En muchos casos, el problema no está en la capacidad de bombeo, sino en la dificultad del corazón para relajarse y llenarse correctamente de sangre. Esta variante representa actualmente más de la mitad de los casos y crece a medida que envejece la población.

El registro analizó a 638 pacientes de 18 provincias argentinas, con una edad promedio de 72 años. Según explicó el cardiólogo Eduardo Perna, la mayoría de los pacientes presentaba además otras enfermedades asociadas, como hipertensión, diabetes, obesidad o problemas renales.

La investigación también mostró un predominio de mujeres dentro de los casos estudiados. Para la cardióloga Lorena Coronel, esto confirma que se trata de una enfermedad compleja, influenciada por múltiples factores de riesgo y que requiere un abordaje integral.

Estudios básicos y escaso acceso a métodos avanzados

Uno de los aspectos centrales del estudio fue observar cómo se evalúa la enfermedad en la práctica cotidiana. Todos los pacientes contaban con electrocardiogramas y ecocardiogramas, considerados estudios básicos para detectar insuficiencia cardíaca.

Sin embargo, los especialistas advirtieron un uso limitado de herramientas diagnósticas más avanzadas, capaces de identificar con mayor precisión las causas subyacentes de la enfermedad. Desde la FAC señalaron que ampliar el acceso a estos métodos podría mejorar los diagnósticos y permitir tratamientos más adecuados para cada paciente.

Terapias modernas aún poco utilizadas

El relevamiento también evidenció que los medicamentos tradicionales siguen siendo los más utilizados en Argentina. Las terapias más modernas, recomendadas en muchos casos por guías internacionales, todavía no llegan a todos los pacientes que podrían beneficiarse.

Pese a ello, el estudio detectó una tendencia positiva hacia una mayor incorporación de estos tratamientos durante el seguimiento médico. Aun así, los resultados reflejan el fuerte impacto sanitario de la insuficiencia cardíaca: uno de cada diez pacientes debió ser internado durante el primer año y la mortalidad anual alcanzó el 7%.

Desde la Federación Argentina de Cardiología remarcaron que este registro permite conocer con mayor precisión la situación del país y detectar diferencias entre la práctica clínica diaria y las recomendaciones internacionales. El objetivo es generar información útil para mejorar la atención médica y la calidad de vida de las personas que conviven con esta enfermedad.