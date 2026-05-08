Alertan por fallas en atención cardíaca
Salud08/05/2026Redacción CuyoNoticias
El 9 mayo se conmemor el Día de la Insuficiencia cardíaca, y un estudio realizado en 18 provincias mostró bajo acceso a diagnósticos avanzados y escaso uso de terapias modernas.
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Redacción CuyoNoticiasSalud08/05/2026
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