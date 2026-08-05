Guaymallén ofrece controles ginecológicos gratuitos

La Municipalidad de Guaymallén continuará durante agosto con los controles gratuitos para la detección temprana del cáncer de cuello de útero. Todos los miércoles del mes, la Dirección de Salud realizará PAP, colposcopías y test de VPH en sus consultorios de Villa Nueva. La atención será por orden de llegada, sin necesidad de turno previo, y estará destinada a mujeres con o sin cobertura de obra social.

Dónde y cómo acceder a los estudios

Los controles se llevarán a cabo en los consultorios de la Dirección de Salud, ubicados en Libertad 720, Villa Nueva, en el horario de 9 a 12.30. Los turnos se entregarán el mismo día, directamente en la recepción, por orden de llegada.

Para acceder a la atención, las pacientes solo deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI). La propuesta, impulsada por el municipio, comenzó durante julio y se extenderá a lo largo de todos los miércoles de agosto con el objetivo de facilitar el acceso a estudios preventivos fundamentales para la salud femenina.

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Recomendaciones antes del PAP

Para obtener resultados confiables, las pacientes deberán cumplir algunas indicaciones previas. Es importante no haber tenido sangrado ni relaciones sexuales durante las 72 horas anteriores al estudio.

Tampoco se deben haber utilizado óvulos ni tratamientos vaginales en ese mismo período. Además, el día del examen se recomienda realizar la higiene íntima únicamente con agua, evitando el uso de cremas o jabones perfumados que puedan alterar la muestra.

La importancia de la detección temprana

El PAP, la colposcopía y el test de VPH son estudios complementarios que permiten detectar de manera precoz lesiones que podrían derivar en cáncer de cuello de útero. Los especialistas recuerdan que los controles ginecológicos periódicos siguen siendo la herramienta más efectiva para identificar alteraciones en etapas iniciales, cuando las posibilidades de tratamiento y recuperación son mayores.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Guaymallén busca promover la prevención y facilitar el acceso gratuito a estudios esenciales para el cuidado de la salud de las mujeres.