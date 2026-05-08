San Juan: consejos sobre cómo trasladar mascotas sin riesgos

El Ministerio de Gobierno recordó cuáles son las normas y recomendaciones para trasladar mascotas de manera segura dentro de vehículos. Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte de San Juan explicaron que la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece medidas obligatorias para evitar distracciones al volante, proteger a los animales y reducir riesgos de accidentes viales.

Qué dice la normativa vigente

Las disposiciones están contempladas en la Ley Nacional de Tránsito y en las recomendaciones emitidas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Según indicaron, una mascota suelta dentro del automóvil puede convertirse en un factor de peligro tanto para el conductor como para el resto de los ocupantes.

El artículo 48, inciso q, prohíbe transportar elementos que afecten la visibilidad o interfieran con la conducción. En ese sentido, llevar animales sin sujeción adecuada puede provocar distracciones o convertirse en un riesgo ante frenadas bruscas o choques.

Además, la normativa establece que el conductor debe mantener libertad total de movimientos y un campo visual despejado. Por esa razón, no está permitido trasladar mascotas en el regazo ni en el asiento delantero del vehículo.

Prohibiciones y riesgos frecuentes

Otro de los puntos que remarca la ley es que no deben sobresalir elementos de la parte delantera o trasera del automóvil. Esto implica que las mascotas no pueden viajar en sectores externos del vehículo, como la caja abierta de una camioneta, sin protección ni sistemas de sujeción adecuados.

Desde el Ministerio de Gobierno advirtieron que estas situaciones no solo representan un incumplimiento legal, sino también un riesgo grave para los animales y para terceros en la vía pública. Un movimiento inesperado de la mascota puede alterar la conducción y generar accidentes.

También recordaron que, ante un siniestro vial, un animal sin contención puede sufrir lesiones severas o convertirse en un elemento de impacto dentro del habitáculo.

Elementos recomendados para viajar seguros

Para cumplir con la normativa y garantizar un traslado seguro, las autoridades recomiendan utilizar sistemas de seguridad específicos. Uno de ellos es el arnés de seguridad, una correa especial que se fija al cinturón del vehículo y debe engancharse al arnés del animal, nunca al collar, para evitar lesiones.

Otra alternativa recomendada es el uso de caniles o transportines, especialmente para gatos y perros pequeños. El lugar más seguro para colocarlos es el piso del asiento trasero, detrás de los asientos delanteros, de manera que permanezcan firmes durante todo el trayecto.

Desde el área de Tránsito insistieron en la importancia de incorporar hábitos de conducción responsables también al momento de viajar con mascotas. Señalaron que una correcta sujeción no solo evita multas, sino que puede marcar la diferencia en la seguridad de todos los ocupantes del vehículo.