San Juan: impulsan controles para detectar celiaquía

En el marco del Día Mundial de la Enfermedad Celíaca, el Hospital Marcial Quiroga llevó adelante una jornada integral de concientización y prevención destinada a pacientes, profesionales de la salud y público en general. La actividad incluyó charlas informativas, controles médicos, asesoramiento nutricional y propuestas gastronómicas orientadas a promover hábitos saludables y detectar la enfermedad de manera temprana.

Una jornada para informar y prevenir

Las actividades se desarrollaron en distintos espacios del hospital y estuvieron coordinadas por los servicios de Consultorios Externos y Nutrición. En el salón de actos, médicos gastroenterólogos, licenciados en nutrición y trabajadoras sociales brindaron exposiciones sobre síntomas, diagnóstico, tratamiento y acompañamiento de las personas con celiaquía.

Además, en la plaza interna del hospital se instalaron puestos de atención donde se realizaron controles de enfermería y evaluaciones nutricionales personalizadas. Los asistentes también pudieron acceder a espacios de asesoramiento para resolver dudas vinculadas a la alimentación libre de gluten y al cuidado diario que requiere la enfermedad.

La propuesta incluyó un taller gastronómico con degustación de preparaciones aptas para personas celíacas, entrega de recetas y actividades didácticas pensadas para promover una alimentación segura y accesible. Desde la institución destacaron la importancia de acercar herramientas prácticas tanto a pacientes como a sus familias.

Qué es la enfermedad celíaca

La celiaquía es una enfermedad autoinmune crónica que se desencadena por el consumo de gluten, una proteína presente en trigo, avena, cebada y centeno. Esta reacción provoca daño en la mucosa del intestino delgado e interfiere en la correcta absorción de nutrientes esenciales para el organismo.

Los especialistas explican que puede aparecer a cualquier edad en personas con predisposición genética y que, en muchos casos, permanece sin síntomas durante largos períodos. Cuando se manifiesta, puede provocar dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso, cansancio, anemia y otros trastornos digestivos o nutricionales.

La importancia del diagnóstico temprano

Desde el Hospital Marcial Quiroga remarcaron que detectar la enfermedad de manera oportuna permite mejorar notablemente la calidad de vida y evitar complicaciones a largo plazo. También insistieron en la necesidad de consultar con profesionales de la salud ante síntomas persistentes o dudas relacionadas con la alimentación y el consumo de gluten.

La jornada buscó no solo brindar información médica, sino también generar espacios de acompañamiento y contención para las personas que conviven con esta condición. En ese sentido, las autoridades del hospital señalaron que promover la prevención y la educación alimentaria es fundamental para avanzar hacia diagnósticos más rápidos y tratamientos adecuados.

Con actividades abiertas a toda la comunidad, el hospital volvió a poner el foco en la importancia de visibilizar la enfermedad celíaca y fomentar hábitos que contribuyan a una vida más saludable e inclusiva.