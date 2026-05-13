Secuestran pistola a un alumno de 11 años en escuela de San Juan

Personal de Comisaría 27ª inició un sumario por tenencia ilegítima de arma de fuego del CPA luego de que un alumno de 11 años ingresara a la Escuela Campaña del Desierto de la capital de San Juan con una pistola de aire comprimido.

El hecho ocurrió cerca de las 8:00 horas, al ingreso de clases, en el establecimiento ubicado en Virgen de Lourdes y Perito Moreno, Barrio Smata. Según el parte policial, una maestra fue alertada por el padre de otro alumno de que el niño llevaba un arma en el bolsillo.

Al ingresar al curso, la docente le solicitó el objeto y el menor entregó una pistola de material plástico color negro, aparentemente de CO2. El arma quedó resguardada en la dirección del colegio.

La directora del establecimiento, Adriana Mariela Araya, de 52 años, radicó la denuncia en representación de la seguridad pública del colegio.

El caso quedó a cargo del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, con el secretario Dr. Carlos Ponce, quien interviene por tratarse de un menor de 11 años.