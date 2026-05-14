Maipú suma whatsapp para discapacidad

Municipalidad de Maipú

La Municipalidad de Maipú incorporó un nuevo canal de comunicación para fortalecer la atención y el acompañamiento a personas con discapacidad y sus familias. A través de la Dirección de Discapacidad, el municipio habilitó una línea de WhatsApp destinada a agilizar consultas, brindar orientación y facilitar el acceso a información y asesoramiento.

Un canal más directo y accesible

Desde ahora, quienes necesiten realizar consultas podrán comunicarse al número 2613830050 mediante WhatsApp, de lunes a viernes entre las 8 y las 13 horas. La nueva herramienta apunta a generar respuestas más rápidas y mantener un contacto más cercano con los equipos técnicos del área.

Según informaron desde el municipio, la incorporación de este sistema busca simplificar la comunicación y acompañar de manera más efectiva a cada familia o persona que necesite orientación vinculada a discapacidad, trámites o acceso a servicios.

La medida forma parte de una política orientada a fortalecer la accesibilidad y mejorar la atención personalizada en distintos sectores de la comunidad.

Atención presencial y redes sociales

Además del nuevo canal digital, la Dirección de Discapacidad continúa brindando atención presencial en su sede ubicada en Padre Vásquez 586, en la Ciudad de Maipú.

Allí, los vecinos pueden acceder a asesoramiento personalizado y realizar diferentes consultas vinculadas a programas, acompañamiento y servicios destinados a personas con discapacidad.

El municipio también recordó que el área mantiene activos sus canales de comunicación en redes sociales, donde se comparten novedades, información útil y distintas vías de contacto para la comunidad.

Una política basada en la cercanía

Desde la comuna señalaron que esta iniciativa busca seguir consolidando una red de contención basada en la escucha y el acompañamiento permanente. “Detrás de cada consulta hay una historia que merece ser escuchada y atendida”, destacaron desde la Dirección de Discapacidad.

Con la incorporación de este nuevo canal, la Municipalidad de Maipú apuesta a reforzar una atención más accesible y cercana, utilizando herramientas digitales para facilitar el vínculo entre el Estado y los vecinos.