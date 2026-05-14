Detienen a hombre por municiones en universidad

Sorpresa en el aula: llevaba municiones ocultas

Un hombre de 57 años fue detenido este jueves por la tarde en la sede de la Universidad Católica de Cuyo en la ciudad de San Luis luego de que una estudiante denunciara que le habían entregado una bolsa con municiones mientras rendía un parcial. El procedimiento policial se realizó dentro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y terminó con el secuestro de 11 proyectiles calibre 9 milímetros.

Todo comenzó durante un examen

El episodio ocurrió cerca de las 16:57 horas en el edificio ubicado sobre avenida Felipe Velázquez al 471, en jurisdicción de la Comisaría Seccional 2ª de la ciudad de San Luis.

Según la información policial, la joven de 18 años se encontraba realizando un parcial cuando un compañero se acercó para decirle que tenía unos “caramelos” para entregarle a su padre.

De acuerdo con el relato de la estudiante, el hombre colocó una bolsa dentro del bolsillo delantero de su buzo. Sin embargo, el peso del paquete le llamó la atención casi de inmediato.

Cuando revisó el contenido, descubrió que no eran golosinas, sino municiones.

La estudiante avisó rápidamente a su padre

Tras notar lo que había dentro de la bolsa, la joven decidió comunicarse con su padre y contarle lo ocurrido. El hombre se dirigió rápidamente a la universidad y acompañó a su hija hasta donde se encontraba personal policial que realizaba tareas de relevo dentro del establecimiento educativo.

La denuncia activó un procedimiento preventivo en el lugar. Efectivos de la Sección Motorizada y agentes de la Comisaría 2ª ingresaron a la facultad junto con personal de seguridad privada de la institución.

Según informaron fuentes policiales, el objetivo principal era intervenir sin alterar el normal desarrollo de las clases y actividades académicas.

Cómo fue el procedimiento policial

Una vez identificado el sospechoso, el segundo jefe de la dependencia policial habló con él dentro del aula y le pidió que saliera del lugar para continuar con el procedimiento fuera del sector de cursado.

Posteriormente, y en presencia de un testigo, se realizó una requisa sobre el hombre de 57 años, domiciliado en la ciudad de San Luis.

Durante el operativo no se encontraron otros elementos considerados de interés para la investigación. Sin embargo, personal judicial mantuvo contacto con la fiscalía de turno, que finalmente ordenó la detención del sospechoso.

La situación generó sorpresa entre estudiantes y docentes que se encontraban en el edificio universitario durante la tarde del jueves.

Qué elementos fueron secuestrados

La Policía confirmó el secuestro de 11 municiones calibre 9x19 milímetros, de camisa plateada, que quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.

Ahora los investigadores buscan determinar por qué el hombre entregó las municiones a la estudiante y cuál era el verdadero destino del paquete.

También intentan establecer si existía algún vínculo previo entre el detenido, la joven y el padre mencionado durante el episodio.

La causa sigue bajo investigación

Por el momento, las autoridades judiciales no brindaron mayores detalles sobre la calificación legal del caso ni sobre posibles nuevas medidas.

La investigación continúa abierta y se espera que en las próximas horas se analicen testimonios, registros y otros elementos que permitan aclarar lo ocurrido dentro de la universidad.

El caso provocó fuerte impacto en la comunidad educativa debido a que el procedimiento ocurrió en pleno horario de clases y dentro de un ámbito académico donde habitualmente circulan cientos de estudiantes.