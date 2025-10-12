Choque en cadena dejó un herido en San Luis

Destruyen proyectil hallado cerca de la Ruta 146
Bomberos de San Luis desactivaron y destruyeron un proyectil de artillería de 155 milímetros encontrado en un campo de la zona de Los Médanos.
Cuatro vehículos colisionaron este sábado al mediodía en avenida España e Ituzaingó. Un hombre de 71 años fue trasladado al hospital con una lesión.Policiales12/10/2025Periodistas CuyoNoticias
Este sábado 11 de octubre, cerca del mediodía, se produjo un choque en cadena en la ciudad de San Luis. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 11:58 horas sobre avenida España, a la altura de calle Ituzaingó, e involucró a cuatro vehículos que circulaban en sentido oeste-este.
Accidente múltiple en avenida España
Los automóviles implicados fueron un Volkswagen Virtus blanco, un Ford Focus gris oscuro, una pickup Renault Oroch blanca y un Fiat Palio gris oscuro. Por causas que aún se investigan, los rodados colisionaron de manera sucesiva mientras transitaban por la concurrida arteria.
Un conductor resultó lesionado
Como consecuencia del impacto, el conductor de la Renault Oroch, un hombre de 71 años, sufrió una luxación en el hombro izquierdo. Fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Médicas, que arribó con una ambulancia, y luego trasladado al hospital para una evaluación más completa.
Los demás conductores —un joven de 27 años, un hombre de 43 y una mujer de 40— no presentaron lesiones de gravedad y fueron atendidos de manera preventiva por el equipo sanitario.
Intervención policial y pericias
En la zona trabajaron efectivos de la Policía de San Luis, quienes asistieron a los involucrados y colaboraron en la regulación del tránsito mientras se retiraban los vehículos. El flujo vehicular fue parcialmente interrumpido durante el operativo, para permitir el trabajo del personal especializado.
La División Accidentología Vial realizó las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro. Los agentes tomaron declaraciones a los conductores y registraron el estado de la calzada y las condiciones del tránsito al momento del hecho.
Prevención y seguridad vial
Las autoridades recordaron la importancia de mantener la distancia entre vehículos y respetar los límites de velocidad, especialmente en avenidas con alto flujo de tránsito como la España.
Bomberos de San Luis desactivaron y destruyeron un proyectil de artillería de 155 milímetros encontrado en un campo de la zona de Los Médanos.
El operativo se realizó en avenida Lafinur y Las Heras, en la ciudad de San Luis. Los controles detectaron niveles de alcohol de hasta 1,28 g/l.
Bomberos de Godoy Cruz y Las Heras trabajan para controlar un incendio en el basural de Campo Pappa. No hay riesgo de propagación.
El accidente ocurrió en la madrugada del viernes 10 de octubre en San Luis. El conductor fue asistido y no presentó lesiones ni alcohol en sangre.
La Policía secuestró cocaína valuada en más de 1,5 millones de pesos durante dos operativos realizados en barrios del sur de Villa Mercedes.
El miércoles por la mañana un incendio provocó daños totales en una vivienda y dejó como saldo un hombre con quemaduras. Antes se habían escuchado disparos en el interior de la casa.
La policía allanó en Mendoza una empresa por presunta trata de personas con fines de explotación laboral y detuvieron a un ciudadano por narcotráfico.
Un joven de 26 años volcó con su auto en la Autopista de las Serranías Puntanas y sufrió una fractura de costilla. Fue asistido y trasladado al hospital.
Ya se sienten los rugidos en el Eduardo Copello de San Juan, desde este viernes 10 hasta el domingo 12 con actividad en la pista del autódromo rivadaviense
El nuevo espacio recreativo, construido junto al Plan ‘Construyendo con tu Pueblo’, incluye bicisenda, luminarias LED y estaciones saludables.
El proyecto suma nuevos espacios recreativos, senderos accesibles y un sitio conmemorativo a las Islas Malvinas en el departamento Rivadavia.
Bomberos de Godoy Cruz y Las Heras trabajan para controlar un incendio en el basural de Campo Pappa. No hay riesgo de propagación.
El operativo se realizó en avenida Lafinur y Las Heras, en la ciudad de San Luis. Los controles detectaron niveles de alcohol de hasta 1,28 g/l.