Choque en cadena dejó un herido en San Luis

Este sábado 11 de octubre, cerca del mediodía, se produjo un choque en cadena en la ciudad de San Luis. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 11:58 horas sobre avenida España, a la altura de calle Ituzaingó, e involucró a cuatro vehículos que circulaban en sentido oeste-este.



Accidente múltiple en avenida España

Los automóviles implicados fueron un Volkswagen Virtus blanco, un Ford Focus gris oscuro, una pickup Renault Oroch blanca y un Fiat Palio gris oscuro. Por causas que aún se investigan, los rodados colisionaron de manera sucesiva mientras transitaban por la concurrida arteria.

Un conductor resultó lesionado

Como consecuencia del impacto, el conductor de la Renault Oroch, un hombre de 71 años, sufrió una luxación en el hombro izquierdo. Fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Médicas, que arribó con una ambulancia, y luego trasladado al hospital para una evaluación más completa.

Los demás conductores —un joven de 27 años, un hombre de 43 y una mujer de 40— no presentaron lesiones de gravedad y fueron atendidos de manera preventiva por el equipo sanitario.

Intervención policial y pericias

En la zona trabajaron efectivos de la Policía de San Luis, quienes asistieron a los involucrados y colaboraron en la regulación del tránsito mientras se retiraban los vehículos. El flujo vehicular fue parcialmente interrumpido durante el operativo, para permitir el trabajo del personal especializado.

La División Accidentología Vial realizó las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro. Los agentes tomaron declaraciones a los conductores y registraron el estado de la calzada y las condiciones del tránsito al momento del hecho.

Prevención y seguridad vial

Las autoridades recordaron la importancia de mantener la distancia entre vehículos y respetar los límites de velocidad, especialmente en avenidas con alto flujo de tránsito como la España.