La IA ya llegó al aula: cómo pensarla

Inteligencia-artifical

La inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana y también empezó a ocupar un lugar en las aulas. Frente a este escenario, la plataforma Futurizaje lanzó un ciclo gratuito de webinars para docentes de nivel secundario, con el objetivo de reflexionar sobre el impacto de estas tecnologías en la educación y en la sociedad.

Una propuesta para debatir el futuro

La iniciativa es impulsada por la Fundación Bunge y Born y propone cuatro encuentros virtuales destinados a docentes de todo el país. Las charlas se realizarán por Zoom, los jueves a las 18, y estarán a cargo de especialistas en filosofía, educación y tecnología. El ciclo lleva por nombre “Inteligencia Artificial en Clave Humana” y apunta a generar una mirada crítica sobre el uso de la IA en contextos educativos.

La propuesta incluye temas como la inteligencia artificial y la ética, el diseño de tecnologías, la vida cotidiana y la perspectiva de género. Participarán referentes como Tomás Balmaceda, Diana Pérez, Diego Lawler y Karina Pedace. Además, quienes asistan recibirán certificados por cada encuentro y un certificado final para quienes completen todo el ciclo y aprueben una evaluación integradora.

Recursos gratuitos y enfoque humanista

Futurizaje es una plataforma educativa que reúne más de 200 recursos distribuidos en 30 clases pensadas para trabajar en escuelas secundarias. Los contenidos fueron desarrollados por especialistas argentinos y están diseñados para distintas materias. El objetivo no es enseñar solamente a usar herramientas tecnológicas, sino promover preguntas sobre el impacto de la inteligencia artificial en la vida cotidiana.

Según explicó Iván Petrella, la discusión sobre inteligencia artificial suele quedar atrapada entre el entusiasmo tecnológico y las advertencias alarmistas. “Futurizaje ocupa el espacio que falta en el medio: el de la reflexión informada”, sostuvo. También remarcó que la plataforma busca ofrecer materiales gratuitos y listos para usar en el aula, para que docentes de cualquier disciplina puedan abrir conversaciones sobre ética, futuro y humanidad.

Por su parte, Tomás Balmaceda señaló que el proyecto intenta ayudar a estudiantes y docentes a pensar críticamente el presente tecnológico. “No es un espacio para aprender a usar la tecnología, sino para entender qué hace la tecnología con nosotros”, explicó el especialista.

Tecnología, ciudadanía y educación

La plataforma también busca fortalecer la alfabetización ética y el pensamiento crítico. Sus contenidos fueron desarrollados en relación con los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios del nivel secundario argentino y proponen preguntas sobre identidad digital, comunicación humana y el rol de los datos en la sociedad actual.

Entre los objetivos del programa aparece la necesidad de que la discusión sobre tecnología no quede limitada a expertos. La intención es que estudiantes y docentes puedan debatir cómo las innovaciones tecnológicas transforman las relaciones sociales, la educación y la vida cotidiana. “La idea central es formar ciudadanos capaces de habitar el mundo digital con criterio”, afirmó Balmaceda.

Las personas interesadas pueden inscribirse de manera gratuita a través de la plataforma Futurizaje, donde también están disponibles todos los materiales educativos y el cronograma completo de webinars.

En mayo y junio vienen estos webinars gratuitos: