Maipú fue premiada por gestión eficiente

Un encuentro para compartir experiencias

La actividad reunió a intendentes, referentes institucionales y actores vinculados a la gestión pública con el objetivo de intercambiar experiencias y debatir sobre los desafíos actuales de los municipios. Durante la jornada se abordaron temas relacionados con eficiencia estatal, innovación, políticas públicas y administración local.

Stevanato La Noche de los Intendentes

En ese contexto, Maipú recibió la certificación en Gestión Eficiente, una distinción que reconoce a los gobiernos locales que utilizan los recursos públicos de manera estratégica, innovadora y sostenible. Desde la organización señalaron que estas prácticas tienen un impacto directo en la calidad de vida de la comunidad y en la generación de oportunidades para los vecinos.

Tras recibir el premio, Matías Stevanato afirmó que el reconocimiento representa un incentivo para continuar fortaleciendo la gestión municipal. “Para nosotros, este reconocimiento no es una meta cumplida. Es una motivación para seguir mejorando, incorporando innovación, tecnología y nuevas herramientas que nos permitan brindar mejores servicios y respuestas más rápidas”, expresó.

Innovación y servicios para los vecinos

El jefe comunal también remarcó la importancia de transformar los recursos públicos en acciones concretas para la comunidad. En ese sentido, destacó que una gestión eficiente debe reflejarse en obras, infraestructura, salud y servicios para las familias maipucinas.

La Red de Innovación Local impulsa este tipo de certificaciones para visibilizar experiencias de gestión que puedan servir de referencia para otros municipios del país y de América Latina. La organización trabaja con gobiernos locales, empresas, ONG e instituciones internacionales y actualmente conecta a más de 850 ciudades.

Según explicaron desde RIL, el objetivo es promover ciudades más innovadoras y con mejores herramientas para responder a las demandas sociales. El intercambio de experiencias entre municipios es uno de los ejes principales de la red, que busca fortalecer el trabajo colaborativo y la modernización del Estado local.

Mendoza será sede del próximo encuentro

Durante la jornada también se confirmó que la próxima edición de “La Noche de los Intendentes” se realizará en Mendoza. De esta manera, la provincia recibirá el próximo año a intendentes y referentes de gestión pública de distintos puntos del país.

La elección de Mendoza como sede fue interpretada como un reconocimiento al protagonismo que han tenido varios municipios mendocinos en materia de innovación y administración pública eficiente. En ese marco, Maipú volvió a posicionarse entre las comunas destacadas a nivel nacional por sus políticas de gestión y planificación.

Con este nuevo reconocimiento, la gestión encabezada por Matías Stevanato busca consolidar una agenda centrada en la modernización del Estado, la incorporación de tecnología y la mejora de los servicios municipales para los vecinos.