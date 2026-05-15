Maipú fue premiada por gestión eficiente
Política15/05/2026Redacción CuyoNoticias
El municipio recibió una distinción nacional durante “La Noche de los Intendentes”, un encuentro que reunió a más de 300 jefes comunales en Rosario.
La Municipalidad de Maipú fue distinguido como “Ciudad Líder en Gestión Eficiente” durante una nueva edición de “La Noche de los Intendentes”, el encuentro federal organizado por la Red de Innovación Local. El reconocimiento fue recibido por el intendente Matías Stevanato en la ciudad de Rosario, donde participaron más de 300 jefes comunales de distintos puntos del país.
Te puede interesar
Redacción CuyoNoticiasPolítica18/05/2026
San Juan y Mendoza avanzan con operativos conjuntos, recuperación de vehículos robados e intercambio de información en tiempo real.
Mendoza ya tiene 21 escuelas con energía solar
Redacción CuyoNoticiasPolítica15/05/2026
La provincia amplía el uso de paneles solares en escuelas técnicas y proyecta alcanzar 100 establecimientos en esta primera etapa.
Godoy Cruz suma premios por innovación social
Redacción CuyoNoticiasPolítica15/05/2026
El Municipio fue distinguido en Rosario por sus políticas de energía sustentable y primera infancia durante un encuentro federal de intendentes.
Impactante incendio alarmó a vecinos en La Toma
Periodistas CuyoNoticiasPolítica10/05/2026
El fuego se desató en un predio cercano al centro Apadis. Bomberos y policías trabajaron para controlar las llamas.
Orrego con gobernadores, convenios para industria y seguridad
Periodistas CuyoNoticiasPolítica07/05/2026
El encuentro se dio en la Expo Minera 2026, estuvieron los gobernadores de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Jujuy y Catamarca
Más docentes acceden al boleto interurbano en San Luis
Redacción CuyoNoticiasPolítica06/05/2026
El beneficio ya alcanza a estudiantes, docentes y no docentes de Juana Koslay. Cubre el 100% de dos pasajes diarios del transporte interurbano.
Mendoza: suspendieron las clases por el zonda
Redacción CuyoNoticiasPolítica06/05/2026
La medida rige este miércoles en el turno tarde en varios departamentos. Las actividades continúan de forma virtual en las zonas afectadas.
San Juan: suspenden clases por Zonda en 3 turnos
Redacción CuyoNoticiasPolítica06/05/2026
La medida rige este miércoles en toda la provincia por recomendación de Protección Civil. Afecta niveles y modalidades y activa un plan especial.
Lo más visto
Detuvieron cuatro sospechosos por robo de palos en Agrelo
Periodistas CuyoNoticiasPoliciales16/05/2026
Ocurrió en una finca de Luján de Cuyo. La Policía de Mendoza los interceptó llevando palos rollizos en los hombros en Ruta 15, quedaron aprehendidos.
Aguanieve obligó a cortar ruta entre Nogolí y Río Grande
Periodistas CuyoNoticiasSociedad16/05/2026
La Policía de San Luis dispuso un corte preventivo pasando el dique de Nogolí para evitar accidentes en el tramo que conecta a El Trapiche.
El frío en Mendoza se extiende hasta el inicio de semana
Periodistas CuyoNoticiasSociedad16/05/2026
Tras una jornada marcada por las lluvias y nevadas en varios puntos de la provincia, el domingo continuará con ambiente invernal
Fadep le ganó a Huracán y avanza en la tabla
Deportes CuyoNoticiasDeportes17/05/2026
El otro mendocino, Atlético San Martín fue goleado en Monte Maiz por Argentino 4 a 1 y se hunde en el fondo de la tabla, último solo con 6 puntos.
Ganó Maipú y está invicto desde la llegada de Echeverría
Deportes CuyoNoticiasDeportes17/05/2026
Le ganó a Nueva Chicago 1 a 0 con gol de cabez de Cabrera en el segundo tiempo,en la próxima visita a San Martin de San Juan en duelo interprovincial.