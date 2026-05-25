San Juan se vistió de fiesta por el 25 de Mayo

San Juan celebró un desfile patrio multitudinario

La provincia de San Juan celebró el 216° aniversario de la Revolución de Mayo con un desfile cívico-militar que reunió a miles de personas en Capital. El gobernador Marcelo Orrego encabezó las actividades oficiales junto a autoridades provinciales, fuerzas de seguridad, escuelas y agrupaciones tradicionales, en una jornada marcada por la participación de las familias y el sentimiento patrio.

Una mañana de actos y símbolos patrios

Las actividades comenzaron temprano en las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo. Allí, el gobernador Marcelo Orrego realizó la tradicional revista de tropas y saludó a los efectivos militares formados para la ocasión. El vicegobernador Fabián Martín y miembros del gabinete provincial también participaron del acto central, que estuvo acompañado por vecinos y turistas que llegaron desde distintos puntos de la provincia.

Después, las autoridades ingresaron a la Iglesia Catedral para participar del Tedeum. La ceremonia religiosa estuvo encabezada por el obispo auxiliar Gustavo Larrazábal, quien llamó a fortalecer el diálogo y la convivencia social. Durante su mensaje, pidió dejar de lado la violencia y los discursos de odio. También destacó la importancia de construir unidad aun en medio de las diferencias.

Las palabras del religioso fueron escuchadas en silencio por los presentes dentro del templo. Afuera, mientras tanto, las calles comenzaban a llenarse de banderas argentinas, escarapelas y familias enteras que esperaban el inicio del desfile sobre una de las avenidas principales de la ciudad.

El desfile reunió a miles de personas

A partir de las 11:30 comenzó el tradicional Desfile Cívico-Militar, uno de los momentos más esperados de la jornada. La convocatoria fue masiva y durante varias cuadras se pudo ver a vecinos siguiendo el paso de las delegaciones. Muchos asistieron con mates, banderas y ropa celeste y blanca para acompañar los festejos patrios.

Del desfile participaron fuerzas militares, efectivos policiales, integrantes del Servicio Penitenciario Provincial y agrupaciones de seguridad. También formaron parte colectividades, organizaciones culturales y entidades tradicionalistas que aportaron música, danzas y vestimenta típica. La presencia de la Confederación Gaucha Argentina y de la Federación Gaucha de San Juan volvió a darle un fuerte protagonismo a las costumbres criollas.

El paso de los jinetes fue uno de los momentos más fotografiados de la jornada. Las agrupaciones gauchas avanzaron entre aplausos mientras muchas familias se acercaban a registrar el desfile con sus teléfonos celulares. El clima acompañó durante toda la mañana y permitió que la celebración se desarrollara sin inconvenientes.

Las escuelas tuvieron un papel central

Uno de los sectores más destacados del desfile fue el educativo. Según informó el Ministerio de Educación, participaron 44 instituciones escolares de distintos niveles. En total, cerca de 1.500 estudiantes y docentes desfilaron frente al palco oficial, acompañados por directivos y autoridades de la cartera educativa.

La columna escolar estuvo encabezada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, junto a otros funcionarios provinciales. El paso de los alumnos generó una fuerte respuesta del público, especialmente entre familiares y compañeros que acompañaron desde las veredas. Muchos chicos llevaron banderas argentinas y carteles preparados para la fecha patria.

El protagonismo de las escuelas volvió a mostrar el peso que tienen estas celebraciones en la formación de la memoria colectiva. Para muchos estudiantes, además, fue la primera vez participando de un desfile de estas características. La organización incluyó ensayos previos y tareas coordinadas entre docentes, directivos y personal provincial.

El mensaje de Orrego y el valor de la memoria

Durante la jornada, Marcelo Orrego destacó el valor histórico del 25 de Mayo y la necesidad de transmitir las tradiciones a las nuevas generaciones. El gobernador afirmó que la patria se construye todos los días y remarcó la importancia de conocer la historia para fortalecer el sentido de pertenencia.

También señaló que las fechas patrias permiten recuperar valores vinculados a la solidaridad, la convivencia y el compromiso colectivo. Sus palabras estuvieron enfocadas en el rol de las familias y de la comunidad educativa en la transmisión de la identidad nacional.

El mandatario recorrió distintos sectores del desfile y saludó a vecinos, estudiantes y efectivos que participaron de la celebración. Durante toda la mañana se mantuvo un fuerte operativo de organización y seguridad para ordenar el tránsito y facilitar el desarrollo del evento.

Chocolate caliente y encuentro entre familias

Antes del inicio del desfile, otro de los momentos más valorados por el público fue el reparto del tradicional chocolate caliente. La actividad estuvo destinada a estudiantes, docentes y asistentes que llegaron desde temprano al centro sanjuanino para participar de los festejos.

La iniciativa fue organizada de manera conjunta entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y efectivos del Ejército Argentino. El gesto ayudó a generar un clima de cercanía y encuentro entre quienes participaron de la celebración.

Con banderas argentinas, música patriótica y una gran convocatoria popular, San Juan volvió a vivir una de sus fechas más importantes con una fuerte presencia de la comunidad en las calles. El desfile cívico-militar se convirtió otra vez en el centro de una jornada donde tradición, historia y participación ciudadana compartieron el mismo escenario.