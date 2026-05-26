Mundial 2026: crecen las estafas online

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A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, especialistas en ciberseguridad advirtieron sobre el aumento de estafas digitales relacionadas con el evento. El crecimiento del phishing, las falsas plataformas de streaming y los fraudes impulsados por inteligencia artificial ponen en riesgo tanto a usuarios como a empresas vinculadas al torneo.

Un escenario ideal para ciberdelincuentes

El Mundial de fútbol no solo moviliza a millones de fanáticos en todo el planeta. También despierta el interés de grupos dedicados al fraude digital, que aprovechan la expectativa y la urgencia de los usuarios para desplegar ataques cada vez más sofisticados.

Según un informe de FortiGuard Labs, durante 2025 Latinoamérica registró 843.300 millones de intentos de ciberataques. Argentina acumuló 5.700 millones de intentos y más de 2.000 millones de escaneos activos, lo que refleja el crecimiento de las amenazas en la región.

“Un evento de esta magnitud es para los ciberatacantes lo que para los jugadores sería llegar a la final: una oportunidad máxima de éxito”, explicó Arturo Torres. El especialista sostuvo además que “la innovación tecnológica y la prevención de fraudes serán factores de gran importancia” durante el torneo.

Phishing y falsas transmisiones

Entre las amenazas más frecuentes aparecen los correos electrónicos y mensajes falsos que ofrecen entradas, paquetes turísticos o promociones exclusivas vinculadas al Mundial. Este tipo de fraude, conocido como phishing temático, busca que las personas ingresen datos bancarios o contraseñas en sitios fraudulentos.

Los expertos señalan que la inteligencia artificial elevó el nivel de sofisticación de estas maniobras. Los mensajes ya casi no presentan errores de redacción y utilizan imágenes, logotipos y diseños muy similares a los oficiales, lo que aumenta las posibilidades de engaño.

Otro de los riesgos estará relacionado con las transmisiones online. Ante la alta demanda para ver partidos por internet, proliferan plataformas falsas que prometen streaming gratuito a cambio de descargar archivos o registrar tarjetas de crédito. En muchos casos, esos archivos contienen programas maliciosos capaces de robar información o tomar control del dispositivo.

“La emoción es un factor que los atacantes saben explotar muy bien. Hoy, con el uso de inteligencia artificial, los intentos de fraude son más creíbles que nunca”, agregó Torres.

Empresas también bajo amenaza

La preocupación no alcanza solo a los usuarios particulares. Hoteles, comercios, agencias de viaje y empresas que operarán durante el Mundial también forman parte de la cadena de riesgo. Un ataque informático podría afectar desde sistemas de pago hasta bases de datos y servicios de atención al cliente.

Los especialistas recomiendan fortalecer las medidas de seguridad digital mediante herramientas de detección basadas en inteligencia artificial, sistemas en la nube y protocolos que contemplen tanto el trabajo presencial como remoto.

Además, remarcan la importancia de la educación digital y la prevención. Verificar enlaces, evitar descargar archivos sospechosos y desconfiar de promociones demasiado atractivas aparecen como algunas de las recomendaciones básicas para reducir riesgos.

Con la cuenta regresiva ya en marcha, el desafío será proteger no solo la pasión por el fútbol, sino también la privacidad y el patrimonio de millones de personas conectadas alrededor del mayor evento deportivo del planeta.