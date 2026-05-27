Viajes compartidos: llega BlaBlaCar y apunta al interior

La plataforma de viajes compartidos BlaBlaCar anunció su llegada a la Argentina como parte de un plan de expansión en América Latina. La empresa busca ofrecer una alternativa más económica para viajar entre ciudades, en un contexto marcado por el fuerte aumento del precio de los combustibles y las dificultades de conexión en algunas regiones del país.

Una nueva opción para viajar y ahorrar

El sistema de carpooling, también conocido como auto compartido, conecta a conductores que tienen asientos libres en sus vehículos con pasajeros que necesitan realizar el mismo trayecto. La propuesta apunta principalmente a viajes de media y larga distancia, con recorridos promedio de entre 200 y 300 kilómetros. De esta manera, quienes manejan pueden dividir gastos de combustible y peajes, mientras que los pasajeros acceden a una alternativa más accesible frente a otros medios de transporte.

La llegada de la plataforma se da en un escenario complejo para el bolsillo de los argentinos. Según datos relevados por la empresa, el combustible aumentó un 83% en lo que va del año y llenar un tanque cuesta cerca de 80 mil pesos. En ese contexto, BlaBlaCar sostiene que compartir un viaje puede reducir más de la mitad del costo total para el conductor. Además, el promedio actual de pasajeros por trayecto es de 2,1 personas, lo que mejora el aprovechamiento de cada vehículo y disminuye gastos.

Expansión regional y experiencia internacional

La compañía nació en Francia en 2006 y actualmente opera en 21 países. Cuenta con una comunidad global de más de 29 millones de usuarios activos al año y una experiencia consolidada en mercados latinoamericanos como Brasil y México, donde funciona desde hace más de una década. En Brasil, incluso, se convirtió en el segundo mercado más importante para la empresa después de India.

Desde la firma destacan que gran parte de los viajes realizados en ese país cubren rutas donde no existen alternativas directas de transporte público. Esa situación se replica en distintas zonas de la Argentina, especialmente en localidades pequeñas o áreas rurales. Por eso, la empresa considera que el país tiene condiciones favorables para el crecimiento del modelo colaborativo, sobre todo por su extensión territorial y por la existencia de cientos de ciudades con menos de 10 mil habitantes.

“Estamos muy emocionados de lanzar BlaBlaCar en Argentina y dar a los más de 45 millones de habitantes del país una opción de movilidad económica y accesible”, afirmó Nicolas Brusson. El directivo aseguró además que cada vez más personas eligen compartir viajes por el ahorro económico y por la posibilidad de generar conexiones más directas entre distintas ciudades.

Seguridad y confianza entre usuarios

Uno de los principales desafíos de este tipo de plataformas es generar confianza entre quienes comparten el viaje. Para eso, BlaBlaCar implementa un sistema basado en perfiles verificados, validación de identidad y reseñas públicas entre usuarios. Cada conductor y pasajero puede recibir valoraciones luego de cada trayecto, lo que permite consultar antecedentes y experiencias antes de concretar una reserva.

La empresa también cuenta con equipos de atención y moderación de contenidos para supervisar el funcionamiento de la comunidad. Según explicaron, el objetivo es garantizar que los viajes se desarrollen en un entorno seguro y transparente. Con este desembarco, BlaBlaCar apuesta a instalar en Argentina un modelo de movilidad colaborativa que ya se expandió en distintas partes del mundo y que ahora busca ganar espacio como una alternativa práctica y económica para miles de viajeros.