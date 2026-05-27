El fútbol ya mueve viajes y turismo

La pasión por el fútbol sigue marcando hábitos y decisiones entre los argentinos, incluso al momento de viajar. Un estudio realizado por Booking.com reveló que casi el 60% de los viajeros del país estaría dispuesto a realizar un viaje específicamente para asistir a un partido, tanto dentro de Argentina como en el exterior.

El deporte como motivo para viajar

La investigación mostró además que el fútbol continúa siendo el deporte más importante para los argentinos. Cerca del 80% de los encuestados lo eligió como su disciplina favorita, muy por encima de otras actividades como el automovilismo, que obtuvo un 20%, y el tenis, con un 19%.

El informe destaca que el fútbol se convirtió en uno de los grandes motores del turismo deportivo en América. En Argentina, especialmente entre los más jóvenes, los fanáticos organizan viajes enteros alrededor de un partido. En muchos casos, el objetivo principal no es conocer el destino turístico, sino estar presentes en la cancha alentando a su equipo.

Según el relevamiento, los argentinos son además los menos interesados en combinar el viaje futbolero con otras actividades turísticas. Solo el 54% manifestó interés por recorrer otros atractivos del lugar visitado y apenas el 40% aseguró que aprovecharía para conocer otros estadios o sitios vinculados al deporte.

Fanatismo, gastos y cuotas

La investigación también analizó cuánto están dispuestos a gastar los fanáticos para seguir a sus equipos. Un 20% afirmó que invertiría en promedio 5.000 dólares para asistir a un evento deportivo, mientras que un 30% reconoció que no tendría problemas en gastar más dinero que el destinado a unas vacaciones tradicionales.

Entre los países incluidos en el estudio, Argentina, Brasil, México, Colombia, Canadá y Estados Unidos, los argentinos fueron quienes mostraron mayor interés en financiar este tipo de viajes en cuotas. El 25% aseguró que elegiría esa modalidad de pago para concretar el viaje.

Además, el seguimiento constante de precios aparece como una de las conductas más habituales antes de decidir un traslado deportivo. El 56% de los encuestados señaló que revisa repetidamente tarifas de pasajes y hospedajes antes de confirmar el viaje. Sin embargo, un 18% reconoció que compra los boletos apenas se entera de que su equipo jugará en otro país.

Viajar para alentar, una tendencia en crecimiento

La gerente general de Booking.com para Argentina, Jimena Gutiérrez, aseguró que el fanatismo argentino atraviesa fronteras. “Donde hay un equipo jugando, hay argentinos en la tribuna. No importan las distancias, los presupuestos, las escalas ni los husos horarios”, expresó.

La ejecutiva sostuvo además que el deporte dejó de ser únicamente un espectáculo para transformarse también en un impulsor del turismo. Según explicó, cada vez más personas organizan vacaciones y escapadas alrededor de competencias deportivas, combinando la pasión por sus equipos con la posibilidad de conocer nuevos destinos.

El estudio fue realizado en abril de 2026 entre 6.000 viajeros mayores de 18 años de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos y México. Todos los participantes habían realizado viajes de placer durante el último año y manifestaron interés por actividades deportivas.