Semanas de máxima intensidad en los Juegos Intercolegiales

Desde Merlo hasta Anchorena, desde Quines hasta Villa Mercedes, pasando por La Punta, San Luis, Concarán, Tilisarao, Luján, Santa Rosa, Juana Koslay y Las Chacras, el movimiento es permanente. Vóley, handball, fútbol, básquet y atletismo movilizan jornadas completas donde el deporte escolar vuelve a ocupar el centro de la escena provincial.

La actividad de esta semana mostró canchas repletas, tribunas acompañando y jóvenes compitiendo con una energía que desborda. El vóley sigue marcando una fuerte presencia en distintos departamentos, mientras que el handball mantiene un crecimiento sostenido y el fútbol continúa convocando multitudes en cada encuentro. El básquet, por su parte, suma fechas de gran nivel competitivo en distintos puntos del territorio.

Juegos Intercolegiales, San Luis 2026

La próxima semana el ritmo no se detendrá. Habrá actividad simultánea en múltiples sedes y departamentos, ratificando el alcance federal de los Juegos Intercolegiales y el enorme compromiso de docentes, entrenadores, instituciones y familias que sostienen este movimiento deportivo sin precedentes.

Uno de los momentos más esperados llegará el próximo viernes en La Toma, con la gran jornada departamental de atletismo, donde más de 450 jóvenes competirán en una de las regiones históricamente más fuertes de la pista y el campo. Una cita que promete emoción, talento y un marco imponente para una disciplina que volvió a ocupar un lugar central dentro de los Juegos.

Con cada fecha, los Intercolegiales no solo multiplican la competencia deportiva. También fortalecen vínculos, generan identidad y consolidan una política que encuentra en el deporte una herramienta concreta de integración, participación y desarrollo para miles de chicos en toda la provincia.